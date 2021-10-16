「+9高中女」握拳往死裡打　14秒霸凌影瘋傳…校方說話了

▲網路傳出女高中生疑遭霸凌影片。（圖／翻攝自Dcard，下同）



記者陳凱力、林悅／綜合報導

南台灣一間女高私校，被匿名網友在網路上爆料一段14秒的霸凌影片，經過調查，該私校也對整起事件回覆說明，並依法啟動通報程序，雖然雙方家長已達和解、不提告，但校方仍將依規定召開教評會，並給予孩子心理輔導。

有網友在Dcard、臉書社團《永康大小事》等社群，PO出一段疑似霸凌的14秒影片，影片中一名長髮高中生強裝鎮定等待即將落下的巴掌，一旁留著長指甲的女同學先對她呼巴掌後，另一名綁馬尾女同學更是直接以拳頭朝受害女學生頭部猛打，嘴裡還問著「會痛嗎」，說完不等被害人回話，又繼續打。

幾名女學生就讀的私立高中也展開調查，據校方了解，畫面中的女學生都是高一生，原本都是好朋友，疑因臉書、IG等PO文發生糾紛，在15日上午7時40分左右，於早自習期間發生衝突。

▲據校方調查，幾名高中女生原本都是好朋友，近期因網路留言引起不快，才引發呼巴掌事件。

校方依法立即啟動通報程序，並約談其家長，雙方家長已有共識和解不提告，校方仍將依規定召開教評會，評議是否構成霸凌要件，同時持續關懷學生，進行心理輔導，維持身心健康。

校方強調，學校對學生在校均十分關心，發生此事校方極度重視，除會向全校師生說明外，也會加強法律宣導，避免再發生類似情事。

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