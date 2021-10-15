「正對著床」飯店插座藏偷拍鏡頭　女換房間又找到：拍了29G內容

▲女子在飯店不同房間都找到偷拍鏡頭。（圖／翻攝自微博／極目新聞）

記者李振慧／綜合報導

湖南一名女子入住郴州市一間飯店時，好奇查看房間內有無偷拍設備，結果在一個對著床的充電插頭上發現隱藏鏡頭，她告知飯店換了房間後，竟然在另外一間房又找到鏡頭，而飯店不但沒有道歉，還自稱也是受害者讓她十分氣憤。

唐姓女子到郴州市出差時，7日晚間入住臨武國際大酒店1711號房，上網時剛好滑到有女子住飯店被偷拍的新聞，讓她決定也檢查一下房間，沒想到在房內充電插座真的找到一個隱藏鏡頭。

唐女請飯店人員將插座撬開後，發現裡面的鏡頭閃著藍光正在拍攝，由於鏡頭正對著床讓她很不安，所以立即拍下證據並報警，飯店也立即幫忙換房間，然而她在1311號房同樣位置又找到偷拍鏡頭，氣得再次報警。她表示，鏡頭中的記憶卡居然有29G內容，說明已經偷拍不少影片，目前已將鏡頭將給警方。

飯店經理13日向媒體表示，事件發生後已經針對各房間進行排查，尚未發現其他偷拍鏡頭，「客人說她要進行民事訴訟，但我們酒店也是受害者，不知道鏡頭從何而來」。消息傳出讓網友憤怒表示，「不管飯店是不是無辜，都應該要負起責任」、「飯店為什麼不自查」、「一天到晚出現這種事情，好可怕」。