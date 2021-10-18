　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

百貨週年慶五倍券怎麼花最CP？民眾瘋買電視家電超有感

▲《ETtoday新聞雲》街頭大調查後發現，民眾想以5倍券買3C家電者居多，其中又以電視最受歡迎。（採訪撰稿 ／記者胡至欣；攝影剪輯／記者吳杰澄）

記者胡至欣／採訪報導

振興五倍券10/8開放領用，截至7日止，全台有近1600萬人完成數位綁定及預訂，適逢周年慶檔期，各百貨業者也火力全開祭出加碼優惠，搶攻這波消費商機；「五倍券如何放大最有感？」成為討論話題，《ETtoday新聞雲》直擊百貨街訪後也發現，不少民眾早已心有所屬。

▲▼週年慶五倍券怎麼花高CP?民眾瘋買電視家電超有感 。（圖／記者吳杰澄攝）

▲正值周年慶的板橋大遠百，電視專區人潮回籠買氣正旺。（圖／記者吳杰澄攝；以下同）

「5倍券我還沒領、還在觀望！看它怎麼領、怎麼花會比較划算，所以今天先來遠百看一下，因為有一台想要買的電視。」上班族高小姐表示，平常工作壓力大，疫情期間最主要的下班娛樂就是追劇，這次趁有五倍券優惠，她想入手觀望許久的8K電視。

「疫情之前我都會出國看球賽，所以我現在想買一台，可以讓我身歷其境看球賽的8K高畫質電視。」熱愛運動的吳先生在百貨家電區逛一圈後也認為，有了8K電視，就能舒舒服服地爽坐家中沙發，體驗擬真現場質感，直呼「體驗過就再也回不去了」，更何況電視一買就是好幾年的家具，所以當然要選最新的。

「我們全家5口綁定5倍券之後，有2萬5，然後再搭配大遠百的滿萬送千，我覺得非常划算！買一台大電視在家，我可以追劇，小孩可以打電動！」同樣鎖定電視的夫妻檔則說，因為疫情爆發，待在家的時間變多了，才發現有一台大電視很加分，不但能滿足一家大小的娛樂需求，也讓家人的感情更緊密。

▲▼週年慶五倍券怎麼花高CP?民眾瘋買電視家電超有感 。（圖／記者吳杰澄攝）

▲三星Neo QLED 8K 量子電視搭載最新Mini LED顯示技術。

《ETtoday新聞雲》街頭大調查後發現，民眾想以5倍券買3C家電者居多，其中又以電視最受歡迎。而來到正值周年慶的板橋大遠百，也能看到家電區人潮已回籠，買氣正旺！至於哪些機種詢問度最高？品牌產品講師-張志勇指出，搭載100%顯色的金屬量子點顯色技術與最新Mini LED顯示技術的Neo QLED量子電視，最近非常受消費者的歡迎。

▲▼週年慶五倍券怎麼花高CP?民眾瘋買電視家電超有感 。（圖／記者吳杰澄攝）

▲三星Neo QLED 8K 量子電視旗艦款QN900A系列。

張志勇進一步說明，以8K機種來說，像是三星QN800A系列，75與65兩種尺寸或旗艦款QN900A系列，不但都有金屬量子點、Mini LED兩大關鍵技術，更內含16個AI大腦的AI智慧演算科技，不用擔心訊號源，超強大的AI智慧升頻技術都升頻成類8K畫質，無論是8K影片或是一般畫質，透過AI優化系統，都可以讓影片成色與畫質更精進，最適合重視影片高解析質感的玩家級消費者。

▲百貨週年慶五倍券怎麼花最CP？民眾瘋買電視家電超有感。（圖／記者吳杰澄攝）

▲QN90A內建Netflix、Catchplay、LiTV一鍵打開全都有。

▲▼週年慶五倍券怎麼花高CP?民眾瘋買電視家電超有感 。（圖／記者吳杰澄攝）

▲多重視窗功能，可以同時滿足全家人的各式需求。

因應不同的觀賞習慣，三星電視的4K系列表現同樣亮眼。張志勇補充說道，Neo QLED 4K 量子電視的QN90A系列，顏色、畫質、聲音、細膩度樣樣好，對於追劇族，內建Netflix、Catchplay、LiTV一鍵打開全都有，或是把手機、平板等小螢幕畫面投射到電視大螢幕，除了三星手機，iPhone也能用AirPlay2直接分享，還有三星獨家的多重視窗功能，可以同時滿足全家人的各式需求，如果預算再拉高一點，搭配三星的Soundbar Q900A，開啟三星獨家的魔幻音場功能，電視和Soundbar的喇叭共同發聲，更有「1+1大於2的效果」。

▲▼週年慶五倍券怎麼花高CP?民眾瘋買電視家電超有感 。（圖／記者吳杰澄攝）

▲▼三星電視搭配Soundbar的喇叭共同發聲，有1+1大於2的效果。

▲▼週年慶五倍券怎麼花高CP?民眾瘋買電視家電超有感 。（圖／記者吳杰澄攝）

三星電視不只滿足你的感官，也要滿足你的荷包，除了百貨周年慶滿千送百的既有優惠，更推出五倍券超值回饋。購買三星原廠指定機種，回函就送萬元Soundbar、旗艦手機等好禮，額外再加碼最高5000元郵政禮券，另外，使用振興券，指定機種再享限時現折1萬讓你省了又省！入手高價位的電視正划算，在家一機多用不無聊，5倍快樂輕鬆擁有。

瞭解更多三星電視優惠：https://reurl.cc/95vm38

►主子們，快換「超輕量貓砂」，讓毛孩解放更舒服

ET快訊
台北恐怖挖眼女「上銬畫面曝」　4警聯手才壓制
快訊／虎豹潭「尋獲粉色雨衣、登山鞋」　確認8歲女童遺失物
快訊／蘇貞昌下令防疫再鬆綁！最新措施出爐
吳姍儒炸出渾圓雙球！　憲哥狂被cue：發生命案啦
鴻海電動車入門款「售價不到百萬」！上市時間出爐
台北恐怖挖眼！她美工刀狂砍　2000元交保原因曝
好市多「秋冬神物」上架！　1錠不到10元
200男女裸奔！畫面「一排雪白懸空雙球」超震撼
快訊／美國入境新規定「仍無高端」　公司回應了

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

驚！中年男性注意　身體去除「這一味」好感度立即UPUP

「好好退休準備平台」上線　40多檔基金+3大保障保險一站包

甲山林霸氣推北台灣2字頭建案　挺年輕人抗房價高漲！

王建民連2年代言CITIZEN　詮釋登月計畫聯名款「錶」現敢超越

麥當勞x好盒器攜手推「循環杯租還站」　讓借還更方便　減少一次性飲料杯浪費

網瘋傳！一天一杯終結啤酒肚　專業醫師：這樣真能消

甜點控下午茶開吃了超商「滿餡莓果泡芙、抹茶銅鑼燒」新登場

週年慶挑選電冰箱先看準　ME子の聰明採購術「全室獨立隔間+三種溫度保鮮」

百貨週年慶五倍券怎麼花最CP？民眾瘋買電視家電超有感

全台限量60萬份！古早味小吃「甘梅地瓜」超商就能吃到

陳芳語唱《玻璃心》微博被消失！　燦笑反嗆：沒關係，我還有IG、FB

聰明柴走失「到獸醫院」敲門求救　跟醫護人員嗨玩半小時等媽來接！

排隊等到車位竟被後車硬切插隊　溝通被無視「全家直接下車閃人」

張杰摔落空中舞台「滿手都是血」！　「腰椎橫突骨裂」：抱歉讓大家擔心

丫頭「23歲存到100萬」只花5年　曝簡單儲蓄法：人人做得到

鏡頭前秒落淚！陳修將遭爆雙面人　同業揭私底下像惡霸怒批：假慈悲

9歲生還女童「自己爬上岸」獲救！　虎豹潭還有2小失聯家屬焦急痛哭

女駕駛一路亮燈直騎下秒突左切 後方警察「超近車距」慘自摔！

正妹大胃王吃播狂吞「突倒地昏迷」！ 35秒驚悚片曝「催吐滿口牙爛光」

金高銀「裝口愛＋磨蹭」撒嬌安普賢遭無視　高手示範「裝弱開瓶術」臉超欠打XD

網瘋傳！一天一杯終結啤酒肚　專業醫師：這樣真能消

甜點控下午茶開吃了超商「滿餡莓果泡芙、抹茶銅鑼燒」新登場

週年慶挑選電冰箱先看準　ME子の聰明採購術「全室獨立隔間+三種溫度保鮮」

百貨週年慶五倍券怎麼花最CP？民眾瘋買電視家電超有感

全台限量60萬份！古早味小吃「甘梅地瓜」超商就能吃到

五倍券加碼優惠！超商祭「美式、拿鐵買1送1」　再送800元購物金

Paul與咪咪瘋吃播　突襲經紀人豪宅開趴吃鍋

高雄陽信女足做公益　踢足球助精神疾病患者康復

全台唯一可開窗火車！「藍皮解憂號」10／23啟航　枋寮-台東免3百元

只差一盜達10轟10盜　許基宏挑戰個人首次、隊史第11人

湖人最大隱憂竟是戴維斯　米勒：每次他倒地都像要休1個月

收彩券當小費「爽中2.8億」！她20年來卻宛如「活在地獄」...下場曝

同時脫離疫苗孤兒！3女星曝認證照　52歲任潔玲等BNT嘆：漫長的路

抓這叢樹枝保命！虎豹潭落水9歲女童吹哨獲救　冷靜還原經過

快訊／虎豹潭20km外「尋獲粉色雨衣、登山鞋」！8歲劉小妹遺失物

快訊／國內疫苗接種覆蓋率62.11%　已施打1970.9萬人次

小學生模仿《魷魚遊戲》暴力圍毆同學！　英議會建議別讓兒童看

超逼真！開箱淘寶「假胸神器」 cup升級效果驚人...觸感超真實

消費熱門新聞

居家「嗅覺」微改造　日本主婦狂推法寶

銅板價限時搶　1元吃爭鮮壽司

七龍珠迷照過來！一番賞七龍珠獨家空降台灣全家

2大超商最新「現泡茶」一次看！

五倍券加碼優惠！超商咖啡買1送1、送購物金

古早味小吃「甘梅地瓜」超商開吃

7大速食店五倍券振興加碼優惠一次看

家樂福限量十倍券　放大振興優惠

一天一杯終結啤酒肚　醫師：真能消

直擊5倍券攻略　瘋買電視超有感

Paul與咪咪瘋吃播　突襲經紀人豪宅吃鍋

超商開吃最新滿餡泡芙、銅鑼燒！

大潤發25週年慶加碼五倍券　回饋總獎金高達百萬

4大超商「紙本五倍券優惠」懶人包

更多熱門

相關新聞

過年住捷絲旅、晶泉丰旅每人2500起

過年住捷絲旅、晶泉丰旅每人2500起

明年農曆春節將從1/29起連放9天，搶過年訂房商機，礁溪捷絲旅和礁溪晶泉丰旅即日起至2021年11月15日開放「2022年農曆春節住房專案」，官網訂房獨享早鳥9折優惠，最低每人一晚2500有找含早餐。

五倍券加碼優惠！超商咖啡買1送1、送購物金

五倍券加碼優惠！超商咖啡買1送1、送購物金

村長和員警護送近70萬元五倍券　供年邁村民領取

村長和員警護送近70萬元五倍券　供年邁村民領取

五倍券享好康　台東8條農村新玩法報你知

五倍券享好康　台東8條農村新玩法報你知

恭喜友人當爸！下秒被A「贊助一下」傻眼了

恭喜友人當爸！下秒被A「贊助一下」傻眼了

關鍵字：

三星周年慶五倍券百貨Neo QLED8K4K量子電視Mini LEDAI智慧演算SoundbarQN800AQN90AQN900A

讀者迴響

熱門新聞

身分證只要有「3個2」　免費吃牛排

把龍龍、高嘉瑜變A片女主角　YouTuber小玉被逮

網紅嗆銀行態度差！怒領2千萬現金開勞斯萊斯載走

9歲女童「抓樹幹、吹哨」超冷靜自救

鄭家純突報喜「懷孕初期」！手遮肚洩深V：半年後見

護理師YouTuber下海了！露臉正式出道當女優

楊丞琳愛犬「撞臉《魷魚》吳一男」！　網一看：回不去了

分手許維恩3年…KID認了「曾天天都想到她」！

吃屎哥狂咬　鄧佳華痛苦送醫

吳宗憲關島工作喝開　曝醉後搭飛機NG行為

妹子住飯店　連換2房竟都藏有針孔攝影機

台北女出大樓電梯　遭鄰居挖眼、猛砍

鄧佳華PK吃屎哥！互槓3年直播扭打爆血「被逼吃大便」

LINE免費貼圖來了！　限時5款快下載

嘉義師生同車燒炭　16歲女不治「男師命危」

更多

最夯影音

更多
陳芳語唱《玻璃心》微博被消失！　燦笑反嗆：沒關係，我還有IG、FB

陳芳語唱《玻璃心》微博被消失！　燦笑反嗆：沒關係，我還有IG、FB
聰明柴走失「到獸醫院」敲門求救　跟醫護人員嗨玩半小時等媽來接！

聰明柴走失「到獸醫院」敲門求救　跟醫護人員嗨玩半小時等媽來接！

排隊等到車位竟被後車硬切插隊　溝通被無視「全家直接下車閃人」

排隊等到車位竟被後車硬切插隊　溝通被無視「全家直接下車閃人」

張杰摔落空中舞台「滿手都是血」！　「腰椎橫突骨裂」：抱歉讓大家擔心

張杰摔落空中舞台「滿手都是血」！　「腰椎橫突骨裂」：抱歉讓大家擔心

丫頭「23歲存到100萬」只花5年　曝簡單儲蓄法：人人做得到

丫頭「23歲存到100萬」只花5年　曝簡單儲蓄法：人人做得到

熱門快報

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【週年慶】毛毛商城1歲囉

【週年慶】毛毛商城1歲囉

即日起至10月底，週年慶全站滿千免運 結帳滿$1300再送寵物益生菌防蚤噴霧 立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面