百貨週年慶五倍券怎麼花最CP？民眾瘋買電視家電超有感

▲《ETtoday新聞雲》街頭大調查後發現，民眾想以5倍券買3C家電者居多，其中又以電視最受歡迎。（採訪撰稿 ／記者胡至欣；攝影剪輯／記者吳杰澄）

記者胡至欣／採訪報導

振興五倍券10/8開放領用，截至7日止，全台有近1600萬人完成數位綁定及預訂，適逢周年慶檔期，各百貨業者也火力全開祭出加碼優惠，搶攻這波消費商機；「五倍券如何放大最有感？」成為討論話題，《ETtoday新聞雲》直擊百貨街訪後也發現，不少民眾早已心有所屬。

▲正值周年慶的板橋大遠百，電視專區人潮回籠買氣正旺。（圖／記者吳杰澄攝；以下同）

「5倍券我還沒領、還在觀望！看它怎麼領、怎麼花會比較划算，所以今天先來遠百看一下，因為有一台想要買的電視。」上班族高小姐表示，平常工作壓力大，疫情期間最主要的下班娛樂就是追劇，這次趁有五倍券優惠，她想入手觀望許久的8K電視。

「疫情之前我都會出國看球賽，所以我現在想買一台，可以讓我身歷其境看球賽的8K高畫質電視。」熱愛運動的吳先生在百貨家電區逛一圈後也認為，有了8K電視，就能舒舒服服地爽坐家中沙發，體驗擬真現場質感，直呼「體驗過就再也回不去了」，更何況電視一買就是好幾年的家具，所以當然要選最新的。

「我們全家5口綁定5倍券之後，有2萬5，然後再搭配大遠百的滿萬送千，我覺得非常划算！買一台大電視在家，我可以追劇，小孩可以打電動！」同樣鎖定電視的夫妻檔則說，因為疫情爆發，待在家的時間變多了，才發現有一台大電視很加分，不但能滿足一家大小的娛樂需求，也讓家人的感情更緊密。

▲三星Neo QLED 8K 量子電視搭載最新Mini LED顯示技術。

《ETtoday新聞雲》街頭大調查後發現，民眾想以5倍券買3C家電者居多，其中又以電視最受歡迎。而來到正值周年慶的板橋大遠百，也能看到家電區人潮已回籠，買氣正旺！至於哪些機種詢問度最高？品牌產品講師-張志勇指出，搭載100%顯色的金屬量子點顯色技術與最新Mini LED顯示技術的Neo QLED量子電視，最近非常受消費者的歡迎。

▲三星Neo QLED 8K 量子電視旗艦款QN900A系列。

張志勇進一步說明，以8K機種來說，像是三星QN800A系列，75與65兩種尺寸或旗艦款QN900A系列，不但都有金屬量子點、Mini LED兩大關鍵技術，更內含16個AI大腦的AI智慧演算科技，不用擔心訊號源，超強大的AI智慧升頻技術都升頻成類8K畫質，無論是8K影片或是一般畫質，透過AI優化系統，都可以讓影片成色與畫質更精進，最適合重視影片高解析質感的玩家級消費者。

▲QN90A內建Netflix、Catchplay、LiTV一鍵打開全都有。

▲多重視窗功能，可以同時滿足全家人的各式需求。

因應不同的觀賞習慣，三星電視的4K系列表現同樣亮眼。張志勇補充說道，Neo QLED 4K 量子電視的QN90A系列，顏色、畫質、聲音、細膩度樣樣好，對於追劇族，內建Netflix、Catchplay、LiTV一鍵打開全都有，或是把手機、平板等小螢幕畫面投射到電視大螢幕，除了三星手機，iPhone也能用AirPlay2直接分享，還有三星獨家的多重視窗功能，可以同時滿足全家人的各式需求，如果預算再拉高一點，搭配三星的Soundbar Q900A，開啟三星獨家的魔幻音場功能，電視和Soundbar的喇叭共同發聲，更有「1+1大於2的效果」。

▲▼三星電視搭配Soundbar的喇叭共同發聲，有1+1大於2的效果。

三星電視不只滿足你的感官，也要滿足你的荷包，除了百貨周年慶滿千送百的既有優惠，更推出五倍券超值回饋。購買三星原廠指定機種，回函就送萬元Soundbar、旗艦手機等好禮，額外再加碼最高5000元郵政禮券，另外，使用振興券，指定機種再享限時現折1萬讓你省了又省！入手高價位的電視正划算，在家一機多用不無聊，5倍快樂輕鬆擁有。

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