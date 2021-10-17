恭喜友人當爸！下秒被A紅包「贊助一下」傻眼了：五倍券也可收

▲恭喜友人當爸，對方卻突然開始「拉贊助」讓他超傻眼。（示意圖／Pexels）

網搜小組／鄺郁庭報導

「只是想給祝福，沒想到會這樣……」有網友在臉書上看到友人的小孩出生了，忍不住傳訊息恭喜，也祝對方「當爸爸加油！」沒想到，友人接下來卻突然開口「我小孩出生了，要不要贊助一下呀？或包個紅包之類的」，一長串回覆讓他措手不及，不禁求助「遇到這樣子該怎麼辦？」不少人也看傻眼。

一位網友日前在臉書《爆廢公社二館》貼出一張訊息截圖，代PO友人的困擾。只見傳訊的人看到男性朋友的小孩出生了，就忍不住滿懷祝福地訊息「恭喜！好可愛！」男方一開始相當客氣「謝謝妳」，傳訊的人則是暖心打氣「當爸爸加油！」

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▲對方猛然討紅包的行為，被網友罵爆了。（圖／翻攝自爆廢公社二館）

沒想到隔了快5個小時，這位男性友人突然回「好唷！我小孩出生了，要不要贊助一下呀？或包個紅包之類的，600～1200之類隨意」，甚至還補充「五倍卷（應為：券）也可收」。最後雖然有一句「採個人意願」，但還是讓傳訊的人有點不知所措「遇到這樣子該怎麼辦？」

貼文一出，不少人也超傻眼，「呃……這種事還真的有人敢做」、「贊助一打保險套卡緊，這種的不要再生了」、「本日最無恥」、「祝福全家平安喜樂，尚無捐款意願感謝」、「感覺像在賣小孩，幫我打統編，什麼時候可以到貨」、「不管熟不熟，看到這樣說的我都不想贊助，生小孩你的事，好意思討紅包。」

不過也有網友緩頰，「這種我會已讀不回，因為這種是心意，不能勉強別人」、「臉皮厚的才有辦法賺到錢啊！這個社會就是這樣，我就沒辦法，太難了」、「都說個人意願了，不用太在意」、「我會看交情，不好的話會跟他說我也沒錢，你為了小孩要，加油；如果交情好，我會意思意思看自己有多少錢包紅包。」