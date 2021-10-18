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五倍券加碼優惠！超商祭「美式、拿鐵買1送1」　再送800元購物金

▲▼全家五倍券優惠再加碼。（圖／業者提供）

▲超商針對五倍券祭出加碼優惠。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

加碼券摃龜沒關係！有超商宣布加碼推出「五倍券優惠活動」，即日起至11月23日只要使用紙本或數位五倍券消費指定商品，即可參加集章活動，且只要1章就可兌換經典美式、拿鐵買1送1，還有最高800元購物金等換，數量有限，換完為止。

▲▼全家五倍券優惠再加碼。（圖／業者提供）

▲紙本、數位五倍券皆享優惠。

全家「五倍券加碼集章趣活動」來了，即日起至11月23日，只要使用200元紙本五倍券消費就可獲1個集章、500元獲3個集章、1000元則有7個集章，而1個章可兌換「Let’s Café大杯經典美式或拿鐵買1送1」，3個章可換100元購物金（每人限換5個），16個章則可換到800元購物金（每人限換2個），買愈多享愈多優惠。

至於數位五倍券部分則推出支付滿額回饋購物金活動，11月23日前至門市購買指定商品並使用台新、玉山、國泰世華、中信、富邦、聯邦、永豐、新光等8間信用卡及悠遊付、PI 錢包等電子支付及悠遊卡，消費滿200元（含）以上就可集1章，並可換Let’s Café大杯經典拿鐵或美式買1送1，集滿3個章則可兌換限量30萬份的100元購物金（每人限換3個）。提醒集章兌換日期至11月30日止，購物金兌換至12月7日止。

▲▼超商使用紙本五倍券優惠懶人包。（圖／各業者提供）

▲7-11也有紙本五倍券相關優惠。（圖／各業者提供）

另，7-11全門市則針對紙本五倍券祭出「振興五倍券5000元放大5倍25520元優惠組」、「200/500面額2倍用」、「限定商品優惠組」，其中，民眾只要持紙本券至門市購買「5000元振興隨取卡」或「3000元振興隨取卡」優惠組，即可立即獲得1800元或800元振興優惠券。

該振興優惠券可在7-11門市、星巴克、Mister Donut、COLD STONE、21世紀風味館等12個通路使用，再搭配12大通路指定優惠方案買愈多、省愈多。另外，5000元振興隨取卡還有提供台北W飯店、Klook、foodpanda等價值18720元的品牌折價券大禮包，免登記免抽獎，總價值25520元優惠組直接帶回家。

凡購買振興隨取卡優惠組加碼再享「CITY PRIMA精品拿鐵買1送1」、「星巴克大杯以上第2杯半價」、「星巴克美式買1送1」以及「蝦皮購物全站購物金滿499元折40元」等優惠。

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