南投逾7成5學校處非山非市和偏遠地區　監委、國教署長訪視

▲監察委員赴南投縣關心偏遠地區學校基本教學設施及設備（下同）。（圖／南投縣政府提供）

記者高堂堯／南投報導

南投縣共有173所各級學校，其中處於「非山非市」和偏遠地區者就超過7成5賴鼎銘等3位監察委員及教育部國教署長彭富源等日前聯袂赴信義和仁愛2鄉多所學校訪查，關心偏遠地區學校基本教學設施及設備，縣府秘書長洪瑞智反映，希望教部能降低偏遠地區學校設施補助款縣府的自籌比例，減輕縣府財政負擔。

監委賴鼎銘、浦忠成及葉大華於9月30日下午先後前往羅娜國小、久美國小、同富國小及同富國中4校履勘，並在同富國中進綜合座談及意見交流，與在地偏鄉校長進行座談、聆聽基層教育人員的意見和反應，縣府秘書長洪瑞智到場主持。

縣府教育處簡報時指出，南投共有173校，屬於非山非市性質的學校共有29校，偏遠地區性質（含特偏及極偏遠性質及分校）共有102校，偏鄉及非山非市性的學校就估了131校，在偏鄉教育資源上的需求甚鉅。

洪瑞智致詞時，感謝3位監委和彭富源能親至偏遠地區學校，了解基本教學設施及設備現況等需求和困境，也感謝教部近6年給予南投學校基本教學設施設備、體育相關設施設備及數位資訊科技相關補助達17億2千多元；諸如偏遠地區學校及非山非市學校教育設施設備計畫、前瞻計畫設立學校社區共讀站、持續推動教育優先區計畫，都對南投一般學校及偏遠學校帶來莫大的助益。

洪瑞智也指出，南投屬財力第四級之縣市，但近年獲教部專案經費時仍須配合10至20%自籌比率，每年自籌款約1億多元，希望教育部能酌予降低縣府辦理各項補助計劃自等比例或專案補助，減輕財政壓力。



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