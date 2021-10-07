麗彤生醫持續公益　照顧偏鄉嘉義民和國小

▲麗彤集團關心偏鄉孩童，在當地國小啟動課後照顧計劃。（圖／麗彤生醫提供）

圖、文／麗彤集團提供

麗彤集團繼挺醫護健康抗疫，董事長張麗綺近日捐贈偏鄉嘉義民和國小38萬6,560元，作為照顧弱勢家庭學生課後學習的經費，集團秉持取之於社會，用之於社會的理念，投入更多的愛與資源，點亮社會需要被關愛的角落。

嘉義縣長翁章梁特地頒發，代表民和國小傑出校友感謝獎座及感謝狀，以資感謝張董事長熱心助學回饋母校的義舉；民和國小校長劉秀燕亦帶領兩位鄒族的小朋友致上全校各班小朋友代表親手寫的感謝卡片，以感謝學姊讓他們能安心快樂的學習。

張麗綺董事長表示，身為嘉義縣民和國小光復後第32屆畢業校友，感恩母校的栽培，主動通知學校希望捐贈校務發展基金，回饋母校。原先，學校規劃提出每年30萬的經費補助計畫申請，但因疫情影響，需留校參加課後照顧及社團的學生人數暴增，為解決學校經費不足問題，故所須全數經費全由麗彤集團捐贈，照顧弱勢學子，嘉惠學弟妹。

▲麗彤集團持續公益，希望能照顧弱勢家庭，為社會盡一份心力。（圖／麗彤生醫提供）

嘉義縣民和國小啟動企業照顧家庭弱勢學生，讓學生在課後獲得妥善照顧及學習不同才藝，培養學生對閱讀寫作藝術產生興趣，使其成為有信心的孩童，進而有效提升原住民學生課業及閱讀能力，提高學生競爭力，更期許透過學習讓學生感受社會企業（麗彤生醫）的溫暖，啟發學生知福惜福再造福的影響力。

麗彤生醫成立於2011年，主要係從事銷售保健食品、保養品及醫療耗材等商品，以及美容美體服務等業務。集團三大營運引擎，包含保健食品、美容保養品、醫美管理平台三大領域，受益集團DV皮膚管理中心及DV官網擁有60萬會員的穩固基礎，目前在台灣有9個據點、上海2個據點，並與醫美診所戰略合作，營運穩健成長。