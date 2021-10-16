▲元生國小建校20年，班級數65班年年額滿。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

中壢區元生國小16日舉行「創校20週年校慶」，市長鄭文燦出席活動指出，元生國小當年是裕隆紡織廠廠址經過重劃後取得校地，歷經20年班級數已來到65班，年年為額滿學校；議長邱奕勝表示，元生國小自建校以來，培育優秀學子無數，市議會全力支持桃園教育預算，期讓學子在良善的教學環境中成長。

▲元生國小20週年校慶。（圖／市府提供）



鄭市長說，市府重視元生國小校園建設，2020年至2021年補助元生國小建設經費約2,557萬元，陸續完成包括智慧學習教室設置、圖書館整建、電梯改善、綜合球場整修、學校廁所整建、校園遊憩場整建，以及全校班班有冷氣裝設工程等重大建設，未來也將持續協助元生國小改善校園設施，讓教學更友善方便。

市府重視校園防疫工作，在9月1日開學前即完成所有教育人員COVID-19疫苗接種，今年高國中生的BNT疫苗接種總計約13萬人，也即將在10月18日全數接種完畢；有關校園流感疫苗部分，市府安排包括高中、國中、國小、幼兒園的學生以及教職員在10月12日起陸續施打，為使教職員工均能與學生同步在校施打，市府除原先自購1萬2,250劑外，另額外增購3,350劑疫苗提供學校教職員工接種，以提升校園流感疫苗接種率。

此外，隨著COVID-19病毒疫情趨緩，市府宣布包括校慶、運動會、戶外教學恢復辦理，學校午餐隔板也取消使用，讓校園生活逐步恢復正常運作，但仍需備妥防疫物資以備不時之需。包括立委魯明哲、議長邱奕勝、市議員林昭賢、彭俊豪、葉明月、謝美英、市府教育局主任秘書賴銀奎、中壢區長鄭詩鈿、元生國小校長林正義、元生國小20週年校慶籌備委員會主任委員林崇仁夫人袁秀香、家長會長尹士禹等均一同出席活動。