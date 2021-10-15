南警電子巡簽成果發表會　黃偉哲親臨體驗大讚便利

▲台南市警局舉辦「電子巡簽」成果發表會，市長黃偉哲親臨體驗，大讚便利。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市警局15日舉辦「電子巡簽」系統發表會，台南市長黃偉哲親自到場主持，並示範操作電子巡簽，大讚系統使用相當便利，黃偉哲市長提到，台南市是繼新竹市、台北市、嘉義市、新北市，全國第5個全面實施電子巡簽警局，肯定台南市警局推動「科技建警」的卓越成效。

台南市長黃偉哲有感於電子巡簽之科技發展日新月異，目前已廣泛運用各個領域，為體恤台南市警察人員執行勤務之辛勞，希望藉由電子巡簽的運作模式，簡化簽到程序及符合節能減紙的環保趨勢，指示警察局研提全面使用電子巡簽。

台南市警局於2020年3月成立「台南電子巡簽系統」推動小組，開發「台南電子巡簽（督導）APP」、「巡簽管理平台」，以M-Police或個人智慧型手機電子感應方式，取代傳統紙筆巡簽。市長批准動支市府第二預備金新台幣665萬元，推動建置事宜，由「五方科技股份有限公司」承攬全案。歷經前市警局長周幼偉、詹永茂至方仰寧局長始如期完竣。

台南市警局15日舉辦系統發表會，市長黃偉哲親自到場主持，並示範操作電子巡簽，大讚系統使用相當便利，黃偉哲市長提到，台南市是繼新竹市、台北市、嘉義市、新北市，全國第5個全面實施電子巡簽警局，肯定台南市警局推動「科技建警」的卓越成效。市府團隊將持續在市政上導入創新科技的應用，以提供更為便民、優質的市政服務。

台南市警局長方仰寧表示，台南電子巡簽系統已於2021年5月31日全面上線啟用，全市5056處巡邏點均更換為電子巡邏箱，從啟用至今已巡簽53萬2580筆，除巡邏箱電子化，系統也設計整合刑事、交通等資料庫，即時提供員警最新轄區治安、交通熱點資訊，有效提升執法效能。

內政部警政署近期亦著手規劃電子巡邏箱建置，並於2021年9月訪視各縣市警察局電子巡簽應用情形，並將在全國推廣使用。台南市警局長方仰寧強調，在黃偉哲市長及台南市議會全力支持下，將持續導入創新系統應用，提升勤務效益，有效預防及打擊犯罪，確保民眾生命、身體、財產安全。