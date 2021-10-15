明華園旗艦大劇《蓬萊仙島-漢鍾離》經典重返台南　黃偉哲邀市民一飽眼福！

▲「明華園戲劇總團」經典大戲《蓬萊仙島-漢鍾離》，將在10月16、17兩日，於台南市文化中心演藝廳演出，市長黃偉哲邀民眾來一飽眼福。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導



台南市文化中心37周年館慶系列活動，台灣文化演出及傳統藝術界第一把交椅「明華園戲劇總團」，此次特別帶來闊別舞台10年以上的傳統經典大戲《蓬萊仙島-漢鍾離》，將在10月16、17兩日，於台南市文化中心演藝廳演出，市長黃偉哲感謝明華園來到台南市的舞台，帶來這齣旗艦型大劇目，讓台南觀眾一飽眼福。





台南市長黃偉哲表示，明華園作為傳統藝術表演的重量級劇團，這次能夠來到台南演出，真的非常感謝，《蓬萊仙島-漢鍾離》2011年首演，斥資千萬打造虛幻又寫實的舞台氛圍，被譽為科幻史詩電影《阿凡達》舞台版。此次重返大舞台的「經典開箱」，除了重現高規格奇幻舞台外，更加入年輕的設計團隊，從上古神話的奇幻仙境到蓬萊仙島質樸純真的人間，展現出不同世代的審美風格。





《蓬萊仙島-漢鍾離》描述東漢大將鍾離權兵敗於軒轅廟，廝殺聲中，時空竟遁入上古時期的黃帝、蚩尤「涿鹿大戰」，黃帝交付鍾離權不死之權，但必須隨同天女旱魃往赴蓬萊仙島。劇中將由戲劇小生孫翠鳳與陳昭賢，分別飾演「半人半獸」的蚩尤及鍾離權，明華園總團青年軍陳昭婷、陳子豪、晨翎、王婕菱、吳米娜、姜琬宜、陳彥名暨總團藝術家族聯合演出。



黃偉哲表示十分期待10月16日晚上及17日下午的精彩演出，更邀請台南市民朋友不要錯過難得機會，一起欣賞明華園的精彩表演。