台南市餐飲工會遷新址　黃偉哲贈匾賀新基鼎定！

▲台南市餐飲業職業工慶祝新會館成立揭牌儀式，市長黃偉哲致贈工會「新基鼎定」匾額祝賀該會新會館成立。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市餐飲業職業工會14日下午1時30分，在台南市中西區永福路二段42號，慶祝新會館成立揭牌儀式，市長黃偉哲致贈工會「新基鼎定」匾額祝賀該會新會館成立，並勉勵工會全體會員繼續精進餐飲相關的專業知識，發揮所長，以嘉惠臺南市民。

揭牌儀式現場嘉賓雲集，包括市長黃偉哲、勞工局局長王鑫基，呂維胤議員、蔡筱薇議員、陳亭妃立委陳怡珍議員服務團隊、王定宇立委服務團隊、沈震東議員服務團隊等人均前往觀禮，盛況空前。

市長黃偉哲表示，台南是美食之都，除了硬體設施之外，最重要的是軟性人的部分，所以感謝餐飲業工作者共同把台南打造成更好的美食城市，也感謝台南市餐飲業工作者在疫情這陣子以來的共體時艱，並配合政府防疫的相關政策，希望未來台南市餐飲業職業工會的會員能再與市府多方面的配合，使台南這個美食城市能更發光發熱，在此特別表示感謝。

黃偉哲市長同時肯定餐飲工會所有幹部及會員的努力，工會成立於1965年，會員人數約3700多人，在歷任及現任理事長劉檄穆領導下會務推展非常順利。餐飲工會於2002年E世代優質健康美食展，配合台南市衛生局宣導推廣三低二高 （低脂、低糖、低鈉、高纖、高鈣）為主，敬邀台南市餐廳及宴席業者精心設計烹調180道佳餚，教導消費者如何吃的既健康營養又美味可口。

工會也秉持回饋社會，俾讓收容人重返社會易於就業參加生產，減少再犯及安定社會之目的，特與台南監獄舉辦中餐烹調技訓班，修業完畢全數收容人通過丙級技術士檢定考試，取得合格中餐烹調廚師證照，成效斐然。而工會會員除了發揮自身專業技能，也不吝伸出援手，參與捐血活動，愛心不落人後，也期許今後全體會員在劉理事長領導下，繼續堅守崗位，發揮專長造福市民，落實市府「希望家園」政策。

勞工局局長王鑫基表示，感謝餐飲工會在劉理事長的帶領下長久以來支持市政府推行各項政令，任勞任怨，從不喊苦。對於工會自發性回饋社會的善舉表示肯定與重視，希望藉此拋磚引玉，號召更多資源投入公益，幫助更多需要的市民。也感謝工會一起來守護台南這個好所在，將行善觸角擴散到地方，為台南注入一股正向、愛與溫暖的能量。