高雄火災盡力協助兄弟縣市　台南市長黃偉哲捐出1月所得

▲協助高雄處理相關後續事宜，台南市長黃偉哲宣布捐出1月所得，盼替罹難者及家屬盡一份心力。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

高雄城中城大火震驚各界，基於台南和高雄擁有深厚「兄弟縣市」情誼，台南市願意盡力協助高雄處理相關後續事宜，台南市長黃偉哲也宣布將捐出1月所得，盼替罹難者及家屬盡一份心力。

黃偉哲市長表示，除自己捐錢協助高雄市以外，台南市府團隊也會持續強化消防安檢，並針對複合式大樓全面健檢。

據了解，經清查台南市複合式建築物共50棟，台南市消防局在14日已針對轄區共抽查6處複合型高樓進行相關演練，消防局平時即針對複合式建築物做例行公安稽查，也針對住宅場所火災警報加強設置，目前全台南市設置率達89.12％，其中獨居長者設置率100％；身心障礙者設置率99.95％；低收入戶96.78％，並且因住警器成功動作，而減災的火警案件今年度已累積29件，成功逃生人數已有76人，較去年同期上升51％，雖然目前仍處在防疫期間內，但為保障市民的安全，市府消防局在未來1個月內，將要在本台南市這50處複合式建築物進行消防安全檢查及演練，透過類似全面健檢方式，再次檢視市民所居住大樓的安全性，並期望透過這樣的方式，從中找到缺點加以改善，以保障市民居住安全。