黃偉哲宣示確保市民居住安全　台南全面複合式高樓健檢

▲台南市消防局15日選擇在安平區「世華大樓」進行消防安全設備檢查抽驗並辦理消防搶救相關演練，在市長黃偉哲見證下，宣示對複合式建築物安全之重視。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導



高雄市城中城大樓14日凌晨大火導致慘重傷亡，也凸顯複合式建築物平時消防設備的建置，與災害搶救演練扎實的重要性，15日台南市消防局選擇在安平區「世華大樓」進行消防安全設備檢查抽驗及演練，該樓地上23樓、地下3樓，屬複合式商辦大樓，在市長黃偉哲見證下，宣示台南市對複合式建築物安全之重視。

經清查台南市複合式建築物共50棟，為防範於未然，消防局在14日已針對轄區共抽查6處複合型高樓進行相關演練，演練內容包括面對高樓採用救災方式、受困民眾搜索、傷患救助等相關內容進行演練，演練過程除推敲思考遇到此類災害該如何處置外，亦針對高樓內消防安全設備進行檢視，以確認類似案件發生時，第一時間高樓消防設備可即時派上用場。

市長黃偉哲表示，消防局平時即針對複合式建築物做例行公安稽查，也針對住宅場所火災警報加強設置，目前全台南市設置率達89.12％，其中獨居長者設置率100％；身心障礙者設置率99.95％；低收入戶96.78％，並且因住警器成功動作，而減災的火警案件今年度已累積29件，成功逃生人數已有76人，較去年同期上升51％，雖然目前仍處在防疫期間內，但為保障市民的安全，市府消防局在未來1個月內，將要在本台南市這50處複合式建築物進行消防安全檢查及演練，透過類似全面健檢方式，再次檢視市民所居住大樓的安全性，並期望透過這樣的方式，從中找到缺點加以改善，以保障市民居住安全。

消防局李明峯局長表示，近幾年在社會善心人士捐助與推廣下，安裝住警器的觀念已逐漸普及到市民心中，未來消防局仍持續推廣住警器的安裝，並針對複合式高樓火警災害搶救訓練，以實現市府團隊的理念，成為既安全又宜居的城市。