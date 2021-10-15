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再登網路溫度計「好感王」　拜台南發展快速之賜黃偉哲重登第一寶座

▲拜台南經濟發展快速、台南防疫、紓困獲得市民肯定好評等因素，台南市長黃偉哲重登網路溫度計「好感王」寶座。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲拜台南經濟發展快速、台南防疫、紓困獲得市民肯定好評等因素，台南市長黃偉哲重登網路溫度計「好感王」寶座。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

時事大數據網站《網路溫度計》公布全台縣市首長最近3個月的網路聲量與好評影響力調查，本季拜台南經濟發展快速、台南防疫、紓困獲得市民肯定好評等因素，台南市長黃偉哲重登「好感王」寶座，好感度16％，好評影響力6.86名列第一。

《網路溫度計》彙整2021年7月16日至2021年10月14日，全台22縣市首長在網路上的社群討論文章與新聞報導篇數，分析出網路聲量與好感度，近日公布全台22縣市首長口碑調查結果，統計這段期間的大數據資料，黃偉哲的好感度16％，好評影響力則為6.86，重登「好感王」。

台南市長黃偉哲一直是網路「好感王」，黃偉哲非常重視民意，經常檢討自己及市政，疫情警戒段期間，因超前部署各項防疫政策，防疫有成，台南市已創下連續109天的新冠肺炎本土0確診奇蹟，而且在紓困方面也不斷加碼，在疫情降級後，台南市在中秋、雙十國慶的連續假期中，台南市湧入超過50萬的觀光客，讓各行各業明顯感受到景氣的回溫。

▲拜台南經濟發展快速、台南防疫、紓困獲得市民肯定好評等因素，台南市長黃偉哲重登網路溫度計「好感王」寶座。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃偉哲不停地走遍台南市37個行政區，為地方的農特產代言、銷售，讓農民有感；10月初以來，疫情趨緩，台南市府團隊連續舉辦台南音樂節、藝術節、國慶日演唱會等活動，頗受好評，且最近南科半導體產業、歸仁沙崙綠能產業等經濟雙引擎效應浮現，讓台南市各行各業，逐漸擺脫疫情影響，台南呈現欣欣向榮的生機。

台南市政府在預算資源較其他五都缺乏的情況下，市長黃偉哲能連續獲得網路好感度第一名實屬不易，自從黃偉哲從上任之後，在經濟、文化、觀光、農業、科技等各方面推動市政不遺餘力，顯示黃偉哲各項施政備受民眾認同。

據了解，台南市目前有南部科學園區及沙崙綠能科學城作為重要的雙經濟引擎，讓科技量能帶動島內移居，而在數位、高科技上的現況與優勢，再加上北外環及南科交通路網的規劃，串連台南重要工業區；台積電落腳台南產生磁吸效應，亞旭電腦、艾斯摩爾（ASML）、Google資料中心以及高達80家半導體產業投資台南，也將帶動南台灣的科技產業與經濟發展，台南成為科技重鎮未來可期。

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