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台南選手斷層藍軍議員下海奪牌　要求整修體育場所辦全運

▲台南市議會國民黨團書記長李中岑，重披戰袍在這屆全國運動會奪牌，卻彰顯台南體育人才斷層的嚴重問題。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市議會國民黨團書記長李中岑，重披戰袍在這屆全國運動會奪牌，卻彰顯台南體育人才斷層的嚴重問題。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市議會國民黨團書記長李中岑，重披戰袍在這屆全國運動會奪牌，國民黨團議員和無黨總召林阳乙、吳禹寰強調，民代接受徵招是榮耀，卻彰顯台南體育人才斷層的嚴重問題。

議員們要求市府立刻成立體育局，並積極爭取經費整修至少有三分之一，從蘇南成市長和李雅樵縣長時代至今的老舊體育場館，否則2023年全國運動會在台南老舊掉漆的場館登場，將會成為一場讓台南蒙羞的運動會。

國民黨市議會黨團書記長李中岑、議員謝龍介、蔡育輝、張世賢、李文俊、方一峰、林燕祝、王家貞、洪玉鳳、蔡淑惠、曾培雅、尤榮智、林美燕、無黨聯盟總召林阳乙、發言人吳禹寰，齊聲為體育人才培訓、體育局升格、爭取中央預算維修非常老舊的體育場館等重大議題發聲。

今年提早在宜蘭舉行全國運動會划船項目剛剛落幕，李中岑拿著手中划船銅牌指出，距離上一次比賽已經10年以上，從沒想到轉換跑道擔任二屆議員的她，居然在選手斷層找不到選手情況下，緊急被徵召參加全運會，還能跟著選手一起奪得銅牌，雖然寫下榮耀卻也為辛苦的選手不捨。

▲台南市議會國民黨團書記長李中岑，重披戰袍在這屆全國運動會奪牌，卻彰顯台南體育人才斷層的嚴重問題。（圖／記者林悅翻攝，下同）

國民黨黨團和無黨聯盟指出，看看這次教育局對台南市運動場館維護和興建的報告，議員希望教育局能提供詳細明細，結果教育局只用一頁簡略說編列600萬維護48處場地，環境清潔維護1600萬，平均1處1年經費12.5萬元，前瞻爭取28件建案，這是在呼弄議會嗎？議員就是覺得有必要深入了解，體育場館興建的土地取得合不合法，可行與不可行，結果從這份報告到底如何看出台南市體育場館如何興建如何發展？

黨團表示，多年來一直爭取將體育處升格為體育局，並不是要蹭東奧的熱度，而是真心關懷基層選手的培訓等相關議題，一名優秀傑出的選手並不是騰空出世，需要多年悉心培訓，無後顧之憂才能在各大比賽嶄露頭角，台南市體育處礙於規模編制47位人員，真的無法為全市各單項委員會和選手提供大家需要的服務，以這次全運會為例，台南市編列4百萬防護員預算，結果防護員居然在比賽才出現，可是其他縣市防護員都是從選手開始集訓，防護員就陪伴在旁，為怕選手受傷各單項只好自己花錢找防護員，要錢沒錢要人沒人，這就是催生體育局成立的必要性和重要性。


黨團認為，2023年全運會將在台南登場，除了人才斷層的嚴重問題外，老舊場館更是大問題，全市至少有三分之一的老舊場館，都是從蘇南成市長和李雅樵縣長時代興建的，光整修這些老舊場館只編列3億元夠嗎？屆時大部分的比賽因為場館問題只得跟外縣市借場地，是否會非常掉漆而且讓台南市蒙羞，市府應借鏡國外為了奧運興建很多新場館，奧運落幕後這些場館還能創造很多經濟亮點，體育相關議題需要長期關注，2023年全運會是一個轉捩點，請台南市政府把握契機。

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