台南將軍吼音樂節預約入場已額滿 　煙火觀賞點及防疫規範看這裡

▲2021台南將軍吼音樂節將於10月23日、24日連唱兩天，第2天演唱會結束後加碼6分18秒的煙火秀，期許疫情能早日退散。（圖／市府提供）

記者林悅／台南報導



2021台南將軍吼音樂節將於10月23日、24日連唱兩天，兩天活動從下午5時開始，要讓大家一路嗨到8時，台南市長黃偉哲表示，今年是將軍吼第10年，因應防疫，將採總量管制，每日開放3500人預約入場，第2天演唱會結束後加碼6分18秒的煙火秀，總發數16265發的煙火發射升空，期許疫情能早日退散。

黃偉哲市長從10月12日宣布開放預約後，在民眾熱情參與下，二天總計7000個名額已於10月14日全數額滿，黃偉哲市長特別提醒沒有搶到入場資格的民眾別擔心，音樂節2天，每天下午5時至晚間8時都可以在電視頻道MTV台、三立國際台與MOD三立綜合台，以及網路頻道三立電視Youtube頻道、三立新聞網、Vidol、超人氣社群LINE TODAY等線上平台觀看全程的演唱會直播。





觀光旅遊局郭貞慧局長表示，2天活動都將於下午3時開放有報名成功的朋友入場，今年第10年的將軍吼音樂節要用溫暖的療癒歌聲及璀璨煙火秀來感謝大家一起守護台灣防疫成果，而此次的焰火秀也感謝雲頂遊輪集團贊助部分經費，並提供5個5天4夜的郵輪行程要讓活動抽獎，抽獎辦法將公布於「台南夏日音樂節」臉書專頁。





這次的焰火秀以「希望之光」為構想，分為「對抗疫情、抗疫過程、抗疫艱辛、穩定疫情」等四個章節，其中抗疫過程使用1996年亞特蘭大奧運主題曲，由已故國寶級吟唱大師台灣阿美族的郭英男爺爺與其妻郭秀珠奶奶的高吭合聲－原住民族音樂Elders Drinking Song《老人飲酒歌》，樂曲讓大家團結一心，帶給人同島一命，一起抗疫的感受。也希望可以鼓勵辛苦的防疫人員，以及感謝每一位認真配合防疫讓台灣疫情得以趨緩的廣大民眾。



觀旅局表示，如果是只想觀賞煙火的民眾，可以不用一窩蜂擠進活動現場，推薦大家周邊觀賞點，包括馬沙溝海洋休閒運動渡假中心（入園需付清潔費，現場沙灘設有安全管制動線，請遊客遵從現場管制人員指揮勿跨越）、往青鯤鯓南25-1沿線路邊停車區、北門區蘆竹溝漁港等空曠視野佳的觀賞點，當然也籲請要前往參觀的民眾注意自身安全。





觀旅局再次提醒大家，因應防疫政策，將軍吼音樂節活動全程實施管控措施，包括人數總量管制（每場預約入場人數3500人）、入場實名制、採預先線上報名（不開放現場報名、需於線上預先報名並要求填寫實名制資料，入場需再掃1922簡訊QR code才可入場）、全程佩戴口罩、量測體溫、禁止於場內飲食等防疫措施，如有不適或體溫超過37.5度者請勿參加，讓所有參與的民眾有一個安心欣賞音樂的戶外空間。