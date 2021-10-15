台南永康回收場回收堆積如山　林燕祝：積水蚊蟲孳生有礙觀瞻

▲台南市議員林燕祝質問台南市環保局，永康清潔隊的回收場回收物達450公噸，堆積如山，近日下雨積水蚊蟲孳生，嚴重影響民眾生活更有礙觀瞻。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市議員林燕祝15日質詢時秀出兩張照片質問台南市環保局，永康清潔隊的回收場回收物達450公噸，堆積如山，近日下雨積水蚊蟲孳生，嚴重影響民眾生活更有礙觀瞻，這問題出在環保局，實在太誇張。

林燕祝指出，這些回收物從今年5月就堆置到現在，包含永康、新市、仁德、安南等四個區的回收物都堆置在此，是不是廠商沒有辦法解決這麼大量的回收物，才會造成今天這種情況，還是台南市所有的回收場都是這樣的狀況？

林燕祝質疑，其他區也都有放置的地方，為什麼要把新市、仁德、安南的回收物品都集中在永康，難道是為了方便業者，且如果不是她到現場了解狀況，環保局要拖到什麼時候才要正視這個問題，要求環保局盡快協助改善。

環保局副局長表示，因5月份COVID-19疫情改變民眾的用餐方式，外食外帶的量大增，下午會立即與業者研商解決問題辦法，且要求業者於10月底前全部清理完畢。另，之所以四區集中在永康是因為得標廠商載運到同一處可以減輕人工的成本，降低得標金額。