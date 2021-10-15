慎防北市也有「城中城」　北市：明年起8樓以上建物都要公安申報

記者陳家祥／台北報導

高雄鹽埕區40年屋齡的「城中城」大樓，14日凌晨發生大火，目前已累積46人死亡、41人輕重傷。台北市長柯文哲15日臨時取消下午的防疫記者會行程，改前往西寧國宅視察，他受訪時表示，目前北市這類的複合式老舊建物約124棟，北市已經規範比中央還要嚴格，11樓以上的建物就要進行公安檢查；至於管委會的問題，柯文哲也建議，與其用勸導的，不如由中央立法直接強制設立管委會。

▲台北市長柯文哲、副市長黃珊珊視察西寧國宅消防安全設施設備。（圖／北市府提供，下同）

柯文哲表示，目前內政部規定是16樓以上才會進行公共區域的公安檢查，但在民國103年起，台北市就改為11樓以上就要檢查。柯表示，在民國92年以後的新建大樓，大部分都有強制設管委會，之前的的確很多沒有。

但柯文哲指出，台北市每年在申請新設立管委會，全台灣都是最多的、第一名。因為台北市的大樓多，舊大樓的確有一些沒有設管委會，但北市有專案輔導小組，一直在輔導設置管委會。

至於該如何增加大樓設立管委會？柯文哲直言，與其講老半天，直接修法比較快，「現在只能用勸導的，中央政府、立法院都在你們手中，什麼法要通過都可以，乾脆直接立法強制設管委會，這樣比較快」，應該是先強制設立，後面有問題例如沒有錢等，再討論如何解決。

柯文哲指出，西寧國宅在「西區門戶計畫」是最後一個大的子計畫，已經判定為海砂屋要拆了，但在拆之前還是要維持安全。至於台北市其他的老舊建物，他說，其實舊的大樓很多公安很難修到好，都市更新、危老重建根本解決辦法；而最後那些比較困難的，可能要公辦都更強制實施。

媒體追問，城中城因為沒有營業19年，就因此不做安檢是否合理？柯文哲表示，抱怨都沒有用，去年到今年一整年時間，台北市政府把市內大樓的公安一樣樣做檢查，面對問題是解決問題第一步，這不太容易，台北市政府花了一年時間，還有把法令送到立法院、議會等都還沒過，「其實把要解決的問題一條條列下來，一條一條列管去做」。

而副市長黃珊珊則補充，本來103年以後11樓以上要公安申報只有台北市要做，從去年錢櫃大火後，進一步要求8樓以上就要開始公安申報，從明年1月1日開始施行。

黃珊珊說，去年發生意外後有做清查，目前7、8、9樓建物只剩下幾處沒有設管委會，比較多的是5樓以下沒有設管委會，現在是結合危老，在社區一個一個改，後續會透過獎勵機制輔導設置，等疫情穩定一點就會開始推動。