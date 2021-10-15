台中「城中城」列十大鬼屋之一　千越綠川大樓成直播探險地標

▲台中千越綠川大樓。（圖／台中市政府提供）

記者李忠憲／台中報導

高雄「城中城」大樓惡火釀46死、41傷悲劇，台中市消防局經初步清查，發現全市類城中城複合式大樓共30處，大多集中在中區。缺乏管理或消防設備嚴重不合格有2處，其一就是俗稱「鬼樓」的「千越綠川商業大樓」。消防局表示，該大樓經屢次裁罰卻都沒改善也沒繳罰鍰，令同仁十分頭痛。

台中市消防局今天清查全市類似複合式大樓共有30處，其中屋齡達30年以上者有10處，樓層為10層以下建築物6處，11層以上13處，16層以上11處。其中，無管理委員會或無人管理有2處，消防安全設備不合格5處，超過11層建築物均依防火管理規定製作共同防護計畫。

其中，位於台中火車站附近的千越綠川商業大樓，1979年落成啟用，當時是台中市規模最大的購物中心與娛樂場所，冰宮、舞廳人聲鼎沸，頂樓還有旋轉餐廳，可看到市區夜景。由於商圈沒落，大樓在2005年被縱火後閒置至今，目前只剩零星住戶，部分空間淪為廢墟，除了成為網紅直播探險的知名地標，更被稱為鬼樓，還被納入全台十大鬼屋之一。

台中市消防局表示，千越大樓長期缺乏管理，消防設備不合格違反消防法規定，經通知限期改善後逾期未改善，除已連續處罰並加重罰鍰至完全改善為止，也將考慮透過其它行政手段執行強制措施，以維護公共安全。

消防局說，中市類似高雄市城中城大樓的複合式大樓共計30處，但缺乏管理，或無人管理的大樓卻極少。未來仍全面加強安檢，經消防檢查不合格將立即要求限期改善，並持續追蹤至改善完成為止，另也將持續加強用火用電安全及防火避難設施管理宣導，維護公共安全，保障市民生命財產。

此外，消防局平時訂有年度計畫選定轄內高危險場所進行組合訓練。鑑於高雄城中城火警案，各大隊將對於轄內複合用途大樓及大型集合住宅優先安排消防組合訓練，強化消防人員人命搜索、現場消防搶救設備的應用，也讓居民熟悉通報、避難引導及自救技能，並提升消防人員對於場所掌握度及災害現場指揮調度應變能力。

【更多新聞】

►獨／看不到阿嬤就尖叫...遭勒斃少年身世超坎坷 父癌逝母燒炭亡

►Toyz收押半個月無人探視！3見律師備攻防 這原因未下工廠