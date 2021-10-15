快訊／國民黨團出招杯葛！　提案「將蘇貞昌列為國會不歡迎對象」

▲行政院長蘇貞昌赴立法院施政總質詢，國民黨團提案立即散會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者楊蕓／台北報導

立法院15日再度邀請行政院長蘇貞昌進行施政報告總質詢，國民黨團提出「散會動議」，強調要讓行政官員專心處理高雄「城中城大樓」大火事故，但遭否決後，國民黨團再出招提案「將蘇貞昌列為國會不歡迎對象」，最後仍不敵民進黨團人數優勢，提案以36票贊成、57票反對遭否決。

國民黨團提案指出，10月12日施政總質詢，對於在野黨委員的提問，蘇院長身為中央行政機關最高主官，將倨傲的態度發揮淋漓盡致，面對國防安全議題，蘇院長不僅強勢拒答、反質詢，甚至公然於國會殿堂出言不遜，羞辱國會議員，此種囂張行徑，再次降低行政院院長一職的崇高格局，更破壞憲法關於「行政院對法院負責」之大原則。

為此，國民黨團提案：蔡政府施政失去民心，背離民意，距離「民選獨裁」僅剩一步之遙；蘇內閣缺乏專業又充斥傲慢偏見，更為國人之不幸、國家之悲哀。為維護國會尊嚴、捍衛國家憲政體制，同時重建國家文官體系核心價值，要求院會對蘇院長不尊重國會議員、藐視國會之言行提出嚴厲譴責，並將其列為國會不歡迎對象。

▼國民黨團提案，將蘇貞昌列為國會不歡迎對象。（圖／國民黨團提供）