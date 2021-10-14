台南疫苗覆蓋率將達80％大關　黃偉哲：列管台南複合大樓50家強化安檢

▲台南市長黃偉哲指出，台南市自展開COVID-19疫苗接種作業起，截至13日共接種142萬7715劑次，劑次涵蓋率76.4％，將近80％大關。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市截至14日疫情連續109天+0，台南市長黃偉哲指出，台南市自展開COVID-19疫苗接種作業起，截至13日共接種142萬7715劑次，人口涵蓋率55.7％；第二劑涵蓋率20.7％；劑次涵蓋率76.4％，將近80％大關。

衛生局長許以霖指出，COVID-19公費疫苗預約平臺第12期分兩階段接種BNT疫苗第一劑、莫德納與AZ疫苗第二劑，平臺將於預約分流日前一日下午2時起陸續發送預約提醒簡訊。

第一階段將於10月22日至10月27日施打，可接種BNT第一劑資格為30歲以上民眾，自10月18日上午10時至10月20日中午12時進行預約；莫德納第二劑接種資格為7月16日（含）前已接種莫德納第一劑55歲以上民眾，自10月19日下午2時至10月20日中午12時進行預約；AZ第二劑條件為7月30日（含）前已接種AZ第一劑38歲以上民眾，自10月19日上午10時至10月20日中午12時進行預約。

第二階段將於10月28日至10月31日接種BNT第一劑，10月28日至11月3日接種莫德納及AZ第二劑；BNT第一劑資格為23歲以上民眾，莫德納第二劑資格為7月16日（含）前已接種莫德納第一劑18歲以上民眾，並自10月25日上午10時至10月27日中午12時進行預約；AZ第二劑條件為7月30日（含）前已接種AZ第一劑18歲以上民眾（即2003年10月28日（含）前出生），以及7月31日至8月6日（含）已接種AZ第一劑45歲以上民眾，自10月26日上午10時至10月27日中午12時預約。

黃偉哲除帶領所有與會人員，為高雄城中城大樓火警罹難者默哀30秒，他表示非常沈痛，祈望所有人盡量能夠救出來，並指示消防局加強防災宣導及安檢。台南市消防局今日特別啟動強化安檢，目前列管台南市複合大樓50家，其中消防安全設備檢查不合格有5家，防焰規制不合格有1家，均已開立限期改善通知單，將持續追蹤檢查直至改善為止。黃偉哲呼籲市民，務必自我提升防災意識及逃難知識，將意外風險降到最低。