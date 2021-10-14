台南仁德二空公宅動土　促進民眾居住權益落實居住正義

▲台南市仁德二空公宅14日舉辦動土儀式，預計2024年度完成75戶社會住宅，市長黃偉哲等人出席動土典禮。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市仁德二空公宅14日舉辦動土儀式，預計2024年度完成75戶社會住宅，市長黃偉哲出席典禮，希望藉由社會住宅供給增加，達到穩定住宅市場供需平衡與安定民眾居住權益，持續落實居住正義；營建署長吳欣修、立委柯建銘與市議員鄭佳欣、吳禹寰、蔡筱薇、蔡旺詮、Ingay Tali、郭鴻儀也都來到現場祝賀。





市長黃偉哲表示，很高興開始動工的A區與未來動工的B區，已為南市府節省20億元的經費，從二空新村A區的動工，就能想見未來台南公共住宅政策的起飛，台南市透過容積獎勵的方式取得公宅，既能節省公帑支出，又可減輕民眾租屋的負擔，創造多贏的局面；感謝營建署、立法院與地方議會的全力支持，使台南市的社會住宅持續推動，對維護民眾居住需求的權益更加努力。





都發局表示，台南市政府配合中央住宅政策，積極推動多項住宅業務，二空新村A區都更案，由台南市政府與國有地合作，透過都市更新容積獎勵取得台南公宅，除規劃為銅級綠建築，特色包含各幢屋頂設置太陽能光電設施，並訂定數種房型空間符合社會住宅的公益性需求。基地面積約為21869.25㎡，整體規劃建蔽率約39％，地面層留設出大量開放空間，植栽複層式綠化及提供交誼空間，且強化區內無障礙設施，部分樓層依據「無障礙住宅設計基準及獎勵辦法」之規定配置無障礙住宅，建構易使用、高適應性之設計，營造為全齡適住與可循環利用的好宅。





二空新村（A、B區），除透過都市更新容積取得台南公宅共節省公帑20億元外，市府亦取得全區道路、停車場、公園、綠地、藝文設施用地等合計約4公頃公共設施用地產權，並完成整體道路系統及綠地約1.87公頃之開闢工程，透過新闢之道路系統連接仁德區與東區南台南站副都心地區，大為提升當地聯外交通機能，並提升整體公共設施服務水準，於2021年10月正式完工啟用。