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LV包「火化前」被偷！傷心母自責未能完成女兒心願　警方說話了

▲台南市警六分局查獲邱姓竊嫌，但被害人女兒的包包被丟棄而未能尋回，警方呼籲民眾如有發現該包包，請歸還被害人，以完成一位傷痛母親對女兒的心願。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市警六分局查獲邱姓竊嫌，但被害人女兒的LV包被丟棄而未能尋回，警方呼籲民眾如有發現請歸還，以完成一位傷痛母親對女兒的心願。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市南區市立殯儀館10月4日發生一起匪夷所思的竊案，1位母親辦理愛女喪事，本想將她生前最心愛的LV包火化，讓女兒無牽掛的帶走，不料包包竟遭竊，市警六分局主動介入偵辦，並於11日緝獲犯嫌歸案，但包包被犯嫌丟棄。

警方提供贓物相片、特徵，籲請民眾協助指認，如發現此一LV包，請儘速繳回警方，盼能了卻這位傷心母親一樁心願。

1年約60多歲母親，在10月初辦理愛女告別式，卻於10月7日發現女兒生前心愛的LV包遭竊，她面對白髮人送黑髮人的傷痛，又遇上物品遭竊一事，因治喪期間有很多事情要忙，因此尚未及向台南市警六分局報案。但警方知悉此事後，即主動連繫被害人協助製作報案筆錄，主動進行偵辦。

▲台南市警六分局查獲邱姓竊嫌，但被害人女兒的包包被丟棄而未能尋回，警方呼籲民眾如有發現該包包，請歸還被害人，以完成一位傷痛母親對女兒的心願。（圖／記者林悅翻攝，下同）

警方積極比對多筆資料，於1個小時內即鎖定犯嫌身分，並聲請搜索票、拘票，12日將犯嫌緝捕到案，但卻未找回失竊的LV包贓物。警方知道這LV包對亡者及家屬意義重大，遠超過金錢價值，因此多次派員在丟棄的工地周邊多次搜尋，並持續調閱監視器，但至今仍未有所獲。據悉，被害人原欲將該LV包「火化」讓愛女一起帶走，但現在找不回來，無完成1位母親對女兒的心願，令警方心中難安。

警六分局於緝獲犯嫌第一時間，即主動致電關懷家屬：「人雖抓到了，但皮包還沒有找到，警方還在努力，可否請您提供包包的照片、特徵，我們籲請民眾協助指認」，並呼籲民眾如有在中華南路一段186巷、國民路270巷附近發現或拾獲上述黑色包包，請儘速與警方聯繫。

▲台南市警六分局查獲邱姓竊嫌，但被害人女兒的包包被丟棄而未能尋回，警方呼籲民眾如有發現該包包，請歸還被害人，以完成一位傷痛母親對女兒的心願。（圖／記者林悅翻攝，下同）

據了解，涉案人邱嫌年約40歲，平時住在南區由家屬照顧，過去也曾遭六分局送辦。六分局警方10月9日通失家屬製作筆錄後，迅速鎖定邱嫌身份，同日檢附相關證據向檢方聲請拘票，11日上午循線將邱嫌帶回，現場查扣作案衣物，全案偵訊後依竊盜罪嫌法辦，惟邱嫌所竊的香菸、啤酒及名牌包都已丟棄。

市警六分局長陳錦文表示：「嫌犯雖已落網，但對家屬來說，幫愛女找回心愛的遺物，送她最後一程，才能不留遺憾」。為此，警方將持續調閱監視器追查遺物下落，並呼籲民眾，這包包是亡者生前最心愛的物品，也代表一個母親對女兒最後的思念，如有善心民眾發現或拾獲上述包包，儘速與警方聯絡，能歸還包包，完成一位傷痛母親的對女兒的心願。

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