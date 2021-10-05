20萬元限量單車偷走賤賣8萬　車主痛心佯裝買家釣出竊賊

記者陳豐德／新北報導

新北市一名喜愛騎單車的黃姓男子，日前購入一台高價20萬元的限量版捷安特腳踏車，就停放在三重區中央南路的社區地下停車場內，還以車架方式鎖住，不料車架被整個拆下連同愛駒竊走，事後發現竊嫌在臉書上以8萬元賤賣，黃男氣得報警後，假扮買家將鄭嫌約出交易，一舉人贓俱獲。

▲車主佯裝買家釣出竊走限量版捷安特的小偷。（圖／記者陳豐德翻攝）



據了解，該輛單車是捷安特與法拉利的限量合作版，46歲的黃男發現單車被偷後，便向車友群組發出協尋訊息，5天後黃民接獲車友告知其單車疑似已被po網販售，於是與車友2人上網細看拍賣內容及照片，驚覺鄭嫌不僅將原價20萬元的寶貝愛車以8萬元低價賤賣，還將車輛拆解拍照，氣得黃姓失主火大立即報警。

三重派出所員警將計就計，策劃由失主假扮買家將鄭嫌約出交易，嫌犯得知有人要買車，仍相當小心，不僅探明買家所住區域，且在交易前還在附近觀察一陣子，才緩慢地騎著腳踏車前來，等到準備交易時，埋伏警員一擁而上表明身分逮人，有多項竊盜前科的嫌犯表示因一時貪念才行竊，全案依竊盜罪嫌偵辦。

▼嫌犯持工具連同車架鎖將單車偷走。（圖／記者陳豐德翻攝）



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