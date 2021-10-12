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獨／台籍小模拚戰好萊塢！客串「油土伯」演空姐　曝生死鬥內幕

▲Saint曾客串好萊塢名模漢娜史塔金拍攝短片。（圖／Saint提供）

▲Saint曾客串好萊塢名模漢娜史塔金拍攝短片。（圖／Saint提供）

記者許宥孺／高雄報導

國內一名曾在美國好萊塢打拼的小模Saint，近期因為疫情回到台灣，由於外在風格和條件，讓她沒有辦法在國內接到模特兒工作，現在只能在高雄當外商翻譯，不過曾與百萬YouTuber「Hannah Stocking」合作演出的她也透露，在好萊塢並不容易，尤其會被白人歧視，也不容易取得演出主角的機會。

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▲▼台籍小模Saint勇闖好萊塢。（圖／記者許宥孺攝）

▲台籍小模Saint勇闖好萊塢。（圖／記者許宥孺攝）

Saint是在美國出生長大的台灣人，從小就在好萊塢長大，周遭不乏名人、模特兒，受到環境影響，她也投入模特兒工作，就和好萊塢大多數居民一樣，過著鎂光燈下的生活。

好萊塢最不缺的就是模特兒，Saint坦言，在好萊塢工作，「主角都是白人，薪水也比較高，大約位在3000-6000元美金，但是副主角的薪水最多就是2000美金」。Saint也透露，其實外國人都會嘲笑亞洲人是「小雞眼」，但是她的眼睛甚至比黑人還大，所以他們也不知道該罵什麼。

▲▼台籍小模Saint闖好萊塢。（圖／Saint提供）

▲Lady Gaga專屬化妝師曾替Saint化妝。（圖／Saint提供）

要3張邀請函才能加入演員公會！」Saint細數，好萊塢大明星像是布萊德彼特、安潔莉娜裘莉都是公會成員，要先加入公會才有更多大型演出機會，但她目前只有2張，分別是拍藝人MV、接VODKA廣告取得，目前還差1張，主要是看角色需求給邀請函。

▲▼台籍小模Saint闖好萊塢。（圖／Saint提供）

▲Saint(左)拍攝同性戀廣告，飾演男性角色，由蕾哈娜的設計師替她量身打造。（圖／Saint提供）

Saint也分享過去的作品，其中合作對象有著名歌手蕾哈娜設計師，還有第一次沒穿衣服入鏡，是Lady Gaga的專屬化妝師替她化妝，也曾有美國近千萬訂閱YouTuber「Hannah Stocking」找她合作拍短片，影片中她飾演頭等艙的俏麗空姐，而影片上架至今近2年，已有超過570萬人次點閱。

▼Saint曾客串好萊塢名模漢娜史塔金拍攝影片。（圖／翻攝自YouTuber「Hannah Stocking」）

▲Saint曾客串好萊塢名模漢娜史塔金拍攝影片。（圖／翻攝自YouTuber「Hannah Stocking」）

▲Saint曾客串好萊塢名模漢娜史塔金拍攝影片。（圖／翻攝自YouTuber「Hannah Stocking」）

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