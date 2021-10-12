獨／好萊塢小模返台變翻譯！竟是刺青不討喜　大方秀全裸作品

▲台籍小模Saint闖好萊塢，身上彩繪出自於知名歌手Lady Gaga的彩妝師。（圖／Saint提供）

記者許宥孺／高雄報導

國內一名曾在美國好萊塢打拼的小模Saint，近期因為疫情回到台灣，由於外在風格和條件，讓她沒有辦法在國內接到模特兒工作，因此特別選擇隆鼻和人工骨墊下巴，希望讓自己在鏡頭前更美，也大方秀出她曾經的裸體拍攝作品，她說是彩繪是出自於知名歌手Lady Gaga的彩妝師手筆，現在的她都已經準備好了，等待疫情趨緩後飛美國，續戰好萊塢。

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Saint是在美國出生長大的台灣人，從小就在好萊塢長大，周遭不乏名人、模特兒，受到環境影響，她也投入模特兒工作，就和好萊塢大多數居民一樣，過著鎂光燈下的生活。

▲台籍小模Saint勇闖好萊塢。（圖／記者許宥孺攝）

▲Saint身上有多處刺青，在美國形象是有個性，但在台灣卻不是大眾偏好外型。（圖／記者許宥孺攝）

身上滿是刺青的Saint說，過去還沒刺青之前，她就像台灣大部分女生一樣，看起來乖乖的，但是這在美國卻是「沒特色」，就在一次的打擊下，許多負面壓力撲向她，她選擇在身上多處刺青，把從前的氣質打扮變成搖滾歐美風，包括手背、手指、頸部到處都有刺青圖樣。

「我很喜歡現在的自己，以前的我太乖了，看起來很好欺負！」她也特別指了左手手腕的十字架，笑說：「因為我怕鬼，所以身上有十字架，鬼就不會靠近你」。

▲好萊塢名模漢娜史塔金曾找Saint客串YouTube影片。（圖／Saint提供）

Saint也分享過去的作品，其中合作對象有著名歌手蕾哈娜設計師，還有第一次沒穿衣服入鏡，是Lady Gaga的專屬化妝師替她化妝，也曾有美國近千萬訂閱YouTuber「Hannah Stocking」找她合作拍短片，影片中她飾演頭等艙的俏麗空姐，而影片上架至今近2年，已有超過570萬人次點閱。

Saint表示，新冠疫情在全球蔓延，2020年夏天回到高雄老家居住，回到台灣後，本來計畫繼續從事模特兒工作，不過現在的她，外在條件和風格，卻不是亞洲人偏好的樣子，只好暫時轉當外商翻譯，同時也努力健身，另外，她也下定決心整形，希望讓自己在鏡頭前更上相、五官更明顯。

▲▼台籍小模Saint曾參加葛萊美獎走秀。（圖／Saint提供）

Saint表示，跟美國比起來，台灣的醫生看起來比較溫柔，她曾看過一個韓裔整形醫生在美國網站上的廣告，內容竟然是說，「我會拿鋸子把你的鼻子鋸掉，再放新的進去」，讓她直呼：「嚇死了！」

不過這次回到台灣發現美國大多是用矽膠隆鼻，較少人用自體肋骨隆鼻，「術後我很滿意，原本有人叫我打玻尿酸，但是隆鼻後是一次性手術，不用定期微整注射填充物，睡了幾個小時，從前三天呼吸不順，到肋骨酸痛，再到拆線，整個過程就像坐雲霄飛車一樣，時間真的過得很快。」

▲國內知名整型外科醫師邱浚彥。（資料圖／記者吳奕靖攝）

國內知名整形醫師邱浚彥表示，隆鼻的時候，一定要先把身體照顧好，菸不能抽、二手菸也是，睡眠也要足夠，這樣才能讓抵抗力變好，才能預防隆鼻術後發生的感染情況。同時也「整鼻不是無止境的追求高挺，適合自己五官比例的鼻型才是最佳選擇」，手術前一定要跟醫生做好溝通，了解整個情況，畢竟很多人先天條件上都不太一樣，是不能夠完全達到預期，或是「復刻」明星，所以要先有準備，才不會術後感覺有「落差」，產生不必要的糾紛。

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