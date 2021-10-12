遭挖眼女店員視力初步正常　本周就能出院！康復狀況曝　

▲屏東高樹鄉發生驚人挖眼案，所幸潘女術後恢復情況良好。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社）

記者許宥孺／高雄報導

屏東縣高樹鄉一家超商日前發生恐怖挖眼案，造成潘姓女店員雙眼重創、顏面受損。高雄長庚接續替潘女完成2次手術，術後恢復狀況良好，至今無視網膜剝離併發症，這兩天潘女已在進行出院前檢查，若追蹤狀況良好，預計這周就能出院。

針對潘女傷勢，院方第一時間整合整形外科、耳鼻喉科、眼科、護理照護、社服、精神科等團隊進行照護治療，事發當日即收治入院並進行第一次手術，並針對眼部結膜撕裂傷部份，立即由眼科醫師進行縫合手術，手術順利，至今無視網膜剝離的併發症，後續仍需密切追蹤。

▲▼潘女術後狀況良好，這兩天已進行出院前檢查。（資料圖／莊全成提供）

高雄長庚2日再替潘女進行第二次手術，由耳鼻喉科及整形外科團隊組成醫療團隊，就眼窩內壁骨折重建，為避免外開手術傷痕留疤並縮短術後恢復時間，醫療團隊採取經鼻內視鏡微創手術治療，過程相當順利，術後並以人工骨將眼球周邊結構做成功復位，未來將持續追蹤功能恢復的情形。

據了解，潘女術後狀況良好，院方這兩天已替她安排出院前檢查，包含鼻子和眼睛等，若追蹤狀況良好，這周就能出院，視力初步沒有問題，但仍需後續追蹤。

高雄長庚醫院日前霸氣表示，會持續對潘小姐提供最專業完整的醫療服務，所有的自費醫療費用也會全額補助，請大家一起祝福潘小姐，早日恢復健康。