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高雄「紅牌半套女」42天被抓2次　怒摔證物引「派出所暴力」

▲據了解34歲的潘姓女子身材姣好，技術不錯，所以會吸引「老司機」 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲34歲的潘姓女子身材曼妙，吸引「老司機」上門。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市一名潘姓女子被查獲賣淫，事後向高雄市警察局以及媒體爆料，表示自己在派出所內遭到「粗暴」對待，而三民一分局也提供畫面來還原當時過程；據了解，34歲的潘女從事賣半套性服務已經有一段時間，靠著姣好的面容與身材，加上口碑不錯，一天來客數都能超過10人，算是「紅牌」。

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34歲的潘姓女子原本是在半套店工作，不過受到疫情影響，原本的半套店歇業，所以她才轉戰到三民區大樓承租套房，自己做了「跑單幫」生意。據了解，她的價碼是半套每節30分鐘為2000元，其中皮條客抽700元，她實得1300元，而且她的「技術」不錯，有不少老客戶。

▲據了解34歲的潘姓女子身材姣好，技術不錯，所以會吸引「老司機」 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲據了解34歲的潘姓女子身材姣好，技術不錯，所以會吸引「老司機」 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

雖然年過30歲，但是靠著面容姣好以及身材，每天接客都超過10位，才會被員警鎖定，8月19日已經被抓過一次，顯然沒有學乖，繼續營業，9月30日又被抓到，潘女心生不滿，質疑警方有針對性，當天進到派出所才會跟員警之間有「非法侵入民宅」的衝突。

現在監視器畫面曝光，警方也坦承員警「情緒控管不佳」，而潘姓女子也有攻擊員警頭部以及在辦公廳舍大聲咆哮及丟摔物品等行為。三民一分局也對相關人員進行懲處，動手的巡佐記過同時調整服務地區、現場的陳姓以及林姓員警申誡一次，才剛到任的張姓所長被以「內部管理不佳」予以申誡一次。

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