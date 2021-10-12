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社會 社會焦點 保障人權

手機偷拍女同學如廁「轉傳1人」　不構成「散布」被判無罪

▲桃園市葉姓男子去年5月起至9月間，在中壢區某公司女廁置物架上私設針孔攝影機偷拍女同事如廁，其中林姓女子驚覺自己成為女主角後怒告葉男妨害秘密。示意圖（圖／視覺中國CFP）

▲澎湖一名女學生在上廁所時被偷拍，偷拍人是一名男同學。（示意圖／視覺中國CFP）

記者吳奕靖／高雄報導

澎湖有一名學生用手機偷拍女學生上廁所，事後他把偷拍照傳給另外一個同學看，收到偷拍照的同學又拿給其他2位同學「討論」，最後女同學的家長提告偷拍男，雖然檢察官依照妨害秘密罪以及散布猥褻物品罪將他起訴，可是「散布猥褻物品罪」的部分卻是無罪，法官認為只有傳給一人，並不構成「散布」。

澎湖一所學校的男學生，去年6月15日到校內女生廁所，拿手機由廁所門板下縫隙伸進裡頭偷拍一名女同學如廁，當天晚上在KTV包廂內唱歌的時候，這名偷拍男拿出拍到的照片跟另一名男同學分享，再用通訊軟體把這張照片傳給這個同學，宣稱是別人傳給他的，結果收到照片的同學又在包廂內跟其他人討論。

最後有人通報校方，學校通知被害女學生以及家長報案。檢察官偵查後，對偷拍的男學生依照妨害秘密罪以及散布猥褻物品罪起訴，妨害秘密罪的部分因為被害女學生的家長撤回告訴，所以法官針對散布猥褻物品罪的部分審理，近期做出判決，判偷拍的男學生無罪。

▲▼廁所,男廁,女廁。（圖／記者曾筠淇攝）

▲女廁（非案發女廁所）。（示意圖／記者曾筠淇攝）

法官認為男同學所拍攝的照片當中，明確有拍到私密處，所以屬於「猥褻」物品無誤，但被告在拍攝之後，僅傳給了一名男同學，所以不構成刑法第315條之2的第3項當中「散布竊錄之非公開活動罪」當中的散布要件：「分布於公眾，自包括一次擴散傳布於不特定人、多數人以及一次傳布於一人，但有反覆多次，使其擴散於眾」，所以不符合對不特定人或特定多數人為散發分布，因此判「無罪」。

同時男同學的行為被控涉及刑法第315條之1第二款「無故以照相竊錄他人非公開之活動、身體隱私部位，但由於是告訴乃論，所以家長撤回告訴，法官也諭知不受理。

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