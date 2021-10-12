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蘇貞昌怒嗆「不會像妳這麼不要臉」　鄭麗文爆走衝備詢台要求道歉

記者林銘翰／台北報導

國民黨立委鄭麗文12日表示，行政院長蘇貞昌應該展現保衛台灣的決心，「我怕到時候投降的第一個是你」，卻遭到蘇貞昌反嗆「不會像妳這麼不要臉」，更一度走向備詢台要求道歉，蘇貞昌也不甘示弱地說，「當時還要拜託我去給妳助選，還要我拉著你的手喊當選，我深感丟臉」。

▲▼行政院長蘇貞昌赴立法院施政總質詢 蘇貞昌罵鄭麗文不要臉。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國民黨立委鄭麗文。（圖／記者屠惠剛攝）

蘇貞昌12日率領內閣團隊赴立法院，繼續進行施政報告備詢。國民黨立委鄭麗文質詢時指出，國際上很多媒體都形容，台灣是世界上最危險的地方，連國防部長邱國正都說，現在是台海40年來情勢最嚴峻的時刻，詢問蘇貞昌是否支持台灣發展核子動力潛艦。

蘇貞昌表示，台灣如果能夠發展防衛我們的各種能力、武器，「我都支持」，台灣如果有能力增強自己自衛的能力，「我都支持」。

邱國正也回應，一方面也要看自己能力，誠如大家所知道的，我們國家面臨到什麼嚴峻的挑戰，但是就國軍的立場來講，心目當中唯一要存在的，就是為了中華民國的領土、主權而戰。

▲▼行政院長蘇貞昌赴立法院施政總質詢 蘇貞昌罵鄭麗文不要臉。（圖／記者屠惠剛攝）

▲行政院長蘇貞昌。（圖／記者屠惠剛攝）

鄭麗文再問，蘇貞昌剛剛已經表態，認為可以、應該爭取核子動力潛艦，站在國防部的立場，是不是就是要爭取。邱國正則說，「這名稱不是我們來界定」，自己站在國家立場，誠如大家所知道，只要有利於防衛作戰的武器裝備，國防部都會支持。

蘇貞昌也強調，「我剛才沒有講爭取，我說我支持，只要能增強我們能力，我都支持」，但是台灣要量力而為，只要能夠支持、防衛台灣，他都會支持，至於有沒有必要爭取核子動力潛艦，還要看台灣的國防需要以及能力所及。

邱國正認為，不管是外交處境還是各方面，台灣跟日本都不一樣，國軍就是要建軍備戰，「要的東西是只要能夠要衛作戰，自己的國家自己救」。

對此，鄭麗文質疑「要拿什麼救」，台灣跟大陸的軍力失衡嚴重，「人家拿多少軍費、我們拿多少軍費，台灣這麼小、大陸這麼大，如果真的要玩軍備競賽，我們怎麼打得過？」

蘇貞昌反問，「妳是要投降是不是，所以妳是要投降對不對，通通都不要，投降最好是不是」，鄭麗文強調，她是要問政府防衛的決心在哪裡，蘇貞昌則再回，「妳要投降是不是，我們是要努力在做，什麼都不要，投降最好對不對？」

鄭麗文表示，防衛不是用嘴巴講，「我問你要不要，你就自己設限、不敢講了，如果連核子動力潛艦都不爭取，你們說捍衛台灣，是說真的還是假的？」

蘇貞昌則說，「那妳下一個要不要問航空母艦？要不要爭取？」只要台灣自己有能力發展，他都支持，但是現在要不要去爭取，那是另一回事，「我們如果自己有能力，能夠發展最先進的，我都支持」。

鄭麗文批評，今天今天台海嚴重失衡，所以在軍事上，如何有效保衛台灣，不是空口說白話，「拿掃帚沒辦法跟人拼，我今天很誠懇」，蘇貞昌反嗆，「像妳現在一隻嘴，連講都不講，連拚都不拚，投降最好對不對？」

▲▼行政院長蘇貞昌赴立法院施政總質詢 蘇貞昌罵鄭麗文不要臉 引發口角。（圖／記者屠惠剛攝）

▲鄭麗文怒衝備詢台要求蘇貞昌道歉。（圖／記者屠惠剛攝）

鄭麗文不滿回擊，「你總是要展現一下保衛台灣的決心，我怕到時候投降的第一個是你，我怕到時投降的第一個是你，第二個是蔡英文！」蘇貞昌則說，「不會像妳這麼不要臉！」

此時，鄭麗文要求會議主席、立法院副院長蔡其昌暫停質詢時間，並詢問蔡其昌「什麼叫做我不要臉，請問這是什麼意思，他可以這樣出言羞辱立法委員嗎？」

蘇貞昌強調，他已經講得很清楚，「她走出來要用打架的嗎？質詢要打架嗎？不會像你們那麼丟臉，妳是要投降嗎？」

鄭麗文不滿地表示，她要求蘇貞昌道歉，「他怎麼可以羞辱立委？妳以為你是誰？見笑轉生氣」，蘇貞昌也說，「我保衛國家，像你們這樣，才是最浪費的！」

鄭麗文反嗆蘇貞昌，「你拿什麼保衛國家，拿你的口水保衛國家嗎，拿你的掃帚保衛國家嗎？連疫苗都拿不到，你要保衛甚麼國家，你憑什麼羞辱立委，你給我道歉！你以為你是誰」，蘇貞昌也嗆，「站到你的位子質詢！你才是見笑轉生氣」。

對此，蔡其昌則呼籲，大家先冷靜，立法院是論證、理性議政的地方，大家要針對問題問答，不要有太多情緒，「火氣先收起來好不好」。

不過，蘇貞昌仍表示，「當時還要拜託我去給妳助選，丟臉，當時還要拜託我給妳助選，還要我拉著妳的手喊當選，我真覺丟臉！還要拜託我去給妳站台、助選，我深感丟臉！」

▼蘇貞昌與鄭麗文當場在備詢台發生口角。（圖／記者屠惠剛攝）

▲▼行政院長蘇貞昌赴立法院施政總質詢 蘇貞昌罵鄭麗文不要臉 引發口角。（圖／記者屠惠剛攝）

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鄭麗文蘇貞昌邱國正核子動力潛艦

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