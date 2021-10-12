鄭麗文怒轟謝志偉不適任　吳釗燮連回：他表現非常優異

▲謝志偉與拿著台灣獨立旗幟的學生合照。（圖／翻攝謝志偉臉書）



記者林銘翰／台北報導

國民黨立委鄭麗文12日指出，駐德代表謝志偉聲稱國旗揮得很委屈、很吐血，今天的「青天白日滿地紅」之所以會越來越紅，是因為他「一邊舉一邊吐血」，詢問這樣的駐外代表是否適任。對此，外交部長吳釗燮僅表示，謝志偉在德國的表現非常優異。

謝志偉12日在臉書表示，「當年曾有多少中國人為這面旗子拋頭顱、灑熱血，令人感動至今。但是來到台灣後，這面旗子卻也沾滿了多少台灣人、勇敢或無辜的台灣人的鮮血，令人傷痛至今」，這面國旗之所以至今仍舊鮮紅，是因為曾在台灣補了幾十年的鮮血。

蘇貞昌12日率領內閣團隊赴立法院，繼續進行施政報告備詢。國民黨立委鄭麗文質詢時指出，謝志偉聲稱揮國旗揮得很委屈、很吐血，今天的「青天白日滿地紅」是因為他一邊揮旗、一邊吐血，詢問這樣羞辱自己國家、國旗的人，是否還適任駐外代表。

對此，蘇貞昌僅表示，「我們捍衛國家的主權」，外交部長吳釗燮則說，「駐德代表代表我們國家在德國表現非常優異」。

鄭麗文質疑，搖國旗搖到吐血、搖國旗搖得很委屈都沒有關係，謝志偉今天有這樣的言論，是否還是稱職的駐德代表。吳釗燮回應，「他是我們國家駐在那邊的代表，他在那邊代表我們國家表現非常好」。

鄭麗文再問，謝志偉不認同國家、國旗是否都無所謂，吳釗燮則強調，「我再說一次，他在柏林就是代表我們國家、政府」。

鄭麗文痛批，謝志偉是否應該公開道歉，向全國認同這面中華民國憲法國旗的人道歉，吳釗燮表示，「我再說一次，他在柏林就是代表我們國家、政府，他在德國表現非常好」。

鄭麗文追問，吳釗燮是中華民國的外交部長，是否也覺得搖這面國旗很委屈、很吐血，吳釗燮則回應，「我沒有，但是我們的駐德代表在那邊代表我們國家政府」，再度引來鄭麗文批評，「他就在那邊挑起對立，羞辱我們的國家」。

▼外交部長吳釗燮（左一）、行政院長蘇貞昌（左二）。（圖／記者屠惠剛攝）

