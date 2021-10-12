台東多良車站出現「水龍捲」！氣象局警告：東半部嚴防雨彈轟炸

▲台東縣政府多良即時影像拍攝到多良車站外海出現水龍捲。（圖／翻攝台東縣政府交觀處Youtube頻道）

記者蔡玟君／綜合報導

圓規颱風遠離，稍早海上警報已經解除，氣象局今（12日）表示，今天清晨至7時，局部地區甚至出現10級強陣風。台東縣政府交觀處官方Youtube頻道就於今天早上7點19分左右，在多良車站捕捉到水龍捲景象，讓不少網友驚呼：「就在畫面裡！」

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▲多良車站水龍捲在太平洋海面快速移動。（圖／翻攝台東縣政府交觀處Youtube頻道）

台東縣政府交觀處官方Youtube頻道稍早分享今天早上多良車站即時影像，在波濤洶湧的海面上，白色的水龍捲從左側海面上迅速向右移動，從空中向海面迅速旋轉的壯觀畫面被完整捕捉，讓許多網友驚嘆連連。

▲圓規颱風海警已經解除。（圖／翻攝彭啟明臉書）

氣象局表示，圓規颱風遠離，稍早海上警報已經解除，但東半部地區仍雨勢明顯，各地風浪強勁，西半部也會有零星降雨，民眾外出要特別當心，若非必要不要前往山區與海邊活動。雖然海警解除，颱風外圍環流持續影響，氣象局於9時啟動「較大規模或較劇烈豪雨作業」。

氣象局說，今天風還是會很強勁，雖然隨著颱風遠離，強度會逐漸減緩，但北部、東北部、東南部(含蘭嶼、綠島)、屏東、恆春半島、金門、馬祖沿海及空曠地區有9至10級強陣風，澎湖及其他沿海空曠地區亦有較強陣風，民眾外出要特別當心。

目前各地風、雨、浪明顯，過去8小時在馬祖、富貴角等區域監測到浪高都相當高，台灣附近浪很明顯，基隆北海岸、東半部(含蘭嶼、綠島)、西南部、恆春半島、澎湖及馬祖沿海易有長浪發生，民眾若非必要不要到海邊活動。