租刺青工作室開詐騙機房　特勤警攻堅...鐵鎚敲手機急滅證

記者張君豪／台北報導

刑事局偵二大隊宣布破獲投資虛擬貨幣投資詐騙案，刑事局出動除暴特勤隊特警攻堅位於新北市三重區詐騙機房，逮捕李姓主嫌等集團成員6人到案。警方指出，該集團犯罪手法係在臉書成立粉專招攬民眾加入兼職工作，誘騙被害人加LINE後註冊詐騙網頁，揚言投資虛擬貨幣即可輕鬆獲利，清查被害人約150人，粗估不法所得達新台幣1千萬元以上。

▲刑事局偵二大隊破獲一虛擬貨幣網站詐騙吸金集團，逮捕李姓主嫌在內等6名犯嫌。（圖／記者張君豪翻攝）

▲刑事局偵二大隊破獲一虛擬貨幣網站詐騙吸金集團、逮捕李姓主嫌在內等6名犯嫌。（圖／記者張君豪翻攝）

刑事局偵二大隊分析詐騙犯案大數據發現，沒有前科的李姓主嫌（24歲）6人從今年7月租用在新北市三重區某大樓，因新冠肺炎退租的刺青店工作室，當作詐欺機房，李男擔任現場負責人，其他5名男女成員則透過臉書、LINE發訊息Call客詐騙台灣民眾。

警方分析，李男犯罪手法是在臉書成立粉絲專頁招攬不特定民眾，利用各種交友軟體、被害人接觸，誘騙民眾加詐騙集團Line帳號，誘騙被害人投資比特、乙太、萊特幣等虛擬貨幣及美金外匯，並透過委外撰寫的詐騙網頁讓民眾註冊投資帳號，機房成員假扮投資老師向被害人洗腦投入更多現金、強調可輕鬆獲利。詐騙網頁會顯示假獲利取信被害人，但當民眾要提領獲利出金就會遭各種理由拒絕，詐騙集團甚至會封鎖被害人失聯，造成被害人損失慘重，其中一名被害人投入50餘萬元血本無歸，憤而向警方報案。

▲刑事局偵二大隊破獲一虛擬貨幣網站詐騙吸金集團、逮捕李姓主嫌在內等6名犯嫌。（圖／記者張君豪翻攝）

刑事局偵二大隊第三隊會同新北市三重、海山警分局組成專案小組，報請新北地檢署射股檢察官余佳恩指揮偵辦，6日持搜索票到三重區集賢街攻堅，當場逮捕李姓主嫌在內等6名集團成員，並查扣電腦主機11台，螢幕20台、監視器主機1台、監視器鏡頭6支、分享器1台、手機43支、鐵鎚8把，特警攻入時李嫌正在指揮手下持鐵鎚敲毀手機滅證，現場發現有6支手機遭毀損。

李男等人到案後否認犯行，警方訊後依觸犯刑法詐欺等罪移送新北地檢署偵辦，李男堅不吐實訊後遭檢察官聲押獲准、其餘成員則裁定6～10萬元不等金額交保候傳。

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