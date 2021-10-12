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社會 社會焦點 保障人權

刑事局博士警官吸毒約砲遭活逮　高檢署認緩起訴「調查不完備」

▲刑事局鑑識中心警務正黎添來訊後遭檢察官請回並限制住居。（圖／記者劉昌松攝）

▲刑事局鑑識中心前警務正黎添來，吸毒約砲遭活逮。（圖／記者劉昌松攝）

記者吳銘峯／台北報導

刑事局前警官黎添來，今年3月間注射安非他命後，再到男同志約砲軟體中尋找砲友，結果遭其他警察逮捕歸案。黎男到案後坦承犯罪，並願意自費戒毒，台北地檢署認為他沒有前科又坦承犯行，因此給予緩起訴處分。全案經由高等檢察署再議，高檢署認為調查並不完備，將全案發回北檢續查。

黎添來現年52歲，為中央警察大學60期鑑識學系畢業，是刑事局內指紋鑑識專家。他也專精毒品研究，進入警大鑑識學系研究所博士班研讀，畢業論文題目為《台灣地下工廠產製安非他命及愷他命之雜質剖繪》，2008年還被選為刑事局年度反毒有功人士，曾獲當時總統馬英九親自接見表揚。

不過台北市警局松山分局東社派出所警員，今年3月間網路巡邏，發現某52歲男子竟在男同志約砲軟體「GRINDR」找尋毒品性愛砲友，因此將對方釣出後，當場查獲第二級毒品甲基安非他命2包，分別淨重3.65公克、0.15公克、殘渣袋11枚，針筒2支。對方自知難逃法網，表明身分後，赫然是刑事局長官警務正黎添來。事發後刑事局火速召開考績會，當天晚間就將他記二大過免職。

全案送台北地檢署偵辦，檢方認為黎男坦承吸毒，而且尿液檢體送驗結果呈安非他命、甲基安非他命陽性反應，檢方認為他涉犯《毒品危害防制條例》施用二級毒品罪，犯罪嫌疑重大。但考量他無前枓，犯後坦承犯行，並表示願意自費參加北檢戒毒計畫，因此檢方決定給予黎男緩起訴。緩起訴期限為2年，並在緩起訴確定3個月內，向公庫支付2萬元；此外在緩起訴確定後至屆滿前6個月內，黎男也須接受北檢觀護人指定的多元處遇課程18小時。

全案依職權送交高等檢察署再議，高檢署認為北檢的緩起訴處分有疑義，必須重新調查，因此將緩起訴處分撤銷，發回北檢續查。

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