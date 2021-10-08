黑人IG露餡看盜版東奧！檢警兵分八路大搜索　安博老闆被抓了

記者黃宥寧／台北報導

2020東京奧運讓許多人熱血守在螢幕前，替選手加油打氣，期間卻爆出藝人陳建州使用非法數位機上盒收看比賽，引起議論。新北檢指揮刑事警察局、保二總隊等展開追查，昨（7）日兵分八路搜索安博公司、機房等地點，約談安博負責人黃博詮與洪女到案說明，訊後認2人違反《著作權法》罪嫌重大，各諭令5萬元交保。

▲新北地檢署(7日)指揮警方，兵分8路搜索台灣安博、彼得巧科技、富雅科技公司機房。（圖／記者黃宥寧翻攝）

新北檢指出，因某藝人使用機上盒觀看侵權之影視內容而引起社會高度關注，經檢警積極偵辦，而愛爾達、Litv公司也相繼提出侵權告訴，對此昨（7日）搜索台灣安博公司、富雅科技網路公司、彼得巧網路資訊公司、2個機房及黃博詮及洪女、徐男住居所等8個地點，當場查扣伺服器、電腦主機、硬碟、隨身碟等侵權證物，並約談黃男等人到案說明。

▼「安博」老闆遭搜索約談。（圖／記者黃宥寧翻攝）

據調查，黃博銓、洪女及徐男分別為愛爾達、Litv 公司影視註冊會員，3人基於非法重製及非法公開傳輸之犯意，在 今年8月到9月帕奧轉播期間，先利用自己所具有的註冊會員身分竊取愛爾達等公司的影視訊號源檔案，並取得緯來電視網股份有限公司、八大電視股份有限公司等74家公司影視訊號源檔案，再透過中繼機房富雅公司及彼得巧公司，將愛爾達、Litv的影視著作提供給安博機上盒使用者觀賞，涉嫌非法重製、公開傳輸影視著作，訊後諭令黃博詮及洪女各5萬元交保，徐男則請回。