收購靈骨塔詐1200萬！女會計師也中招　四海幫海青堂主嫌收押

記者張君豪／台北報導

四海幫海清堂成員卓姓犯嫌（29歲）以高價收購靈骨塔、事後收款後卻失聯，造成不少銀髮族、富商血本無歸，其中一名在新竹市開設會計師事務所的女會計師因此遭騙150萬元現金，去年9月特地來刑事局報案，警方受理後展開調查。

▲刑事局偵二大隊破獲四海幫海青堂成員經營靈骨塔詐騙案，逮捕13人。（圖／記者張君豪翻攝）

刑事局偵二大隊表示：卓嫌等人從2019年起對外謊稱有買家打算高價購買被害人名下靈骨塔位節稅，取得被害人信任後，再以繳交手續費、完稅證明等各種名目向被害人收取高額現金。





▲刑事局偵二大隊破獲四海幫海青堂成員經營靈骨塔詐騙案逮捕13人。（圖／記者張君豪翻攝）

被害民眾面交現金後，犯嫌事後即以買方不買等理由搪塞，手機也關機避不見面，被害人發現受騙報警求助。刑事局蒐證發被害人達27人，該集團詐騙吸金總金額逾1千2百萬元。

刑事局偵二大隊會同北市警信義、松山分局共組專案小組，報請新北地檢署指揮偵辦，今年1、5、9月發動3波搜索行動，並在新北市中和區建八路逮捕有四海幫海青堂背景的卓姓主嫌、聞姓幫眾共13人。

▲刑事局偵二大隊破獲四海幫海青堂成員經營靈骨塔詐騙案逮捕13人。（圖／記者張君豪翻攝）

當場查扣手機11支、教戰手冊5份、銀行存摺2本、市價190萬元BMW 428轎跑車1部、委託代銷契約書1份、員工名冊4份、客戶資料1箱、提貨券及證明書1箱等相關證物。

但卓嫌到案後否認涉案，「我來這間公司就有這麼多契約書」，堅稱自己並非誘騙簽約被害人的行為人。卓嫌等13人經警方依加重詐欺、組織犯罪等罪嫌移送地檢署後，仍堅持否認犯行，遭檢察官認定犯後態度不佳、卓嫌等6人遭檢察官聲押獲准。警方將持續溯源清查，也呼籲曾遭類似靈骨塔詐騙的被害民眾踴躍出面指認。

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