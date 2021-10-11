連假當聰明人不出門！28人躲鐵皮屋狂賭天九　警踹破鐵門抓人

▲警方調派優勢警力以破壞器材攻堅，大腳踹開鐵門衝入賭場。（圖／中壢警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

桃園市中壢分局偵查隊日前接獲民眾檢舉轄區文中路鐵皮屋內有職業賭場，經多日埋伏，在國慶日晚以優勢警力攻堅踹破鐵門，並嚇令在場民眾「不要動、趴下」，當場查獲賭場負責人吳男、2名員工及賭客共26人，天九牌賭具及監視器主機、螢幕等證物，抽頭金及賭資共計33萬400元。警方於11日訊後移桃園地檢署送偵辦。

▲▼查獲賭客26人，賭資和抽頭金33萬餘元。（圖／中壢警分局提供）

警方於日前接獲情資，指稱文中路一處鐵皮屋有職業賭場，經中壢分局偵查隊專案小組多日蒐證及現場監控，於10日20時40分許見有賭客陸續進入聚賭，乃調派優勢警力以破壞器材踹門攻堅，並嚇令屋內民眾不要動趴下，當場查獲賭場負責人吳男、2名員工及賭客共26人。

並起出天九牌賭具及監視器主機、螢幕、監視器鏡頭等證物，賭場負責人吳男坦承上情不諱，並起獲有抽頭金新台幣9萬9000元及賭資23萬元1400元(共計33萬400元) 扣案偵辦。警方今天訊後將賭場吳姓負責人及2名員工依賭博罪嫌移送臺灣桃園地方法院檢察署偵辦，賭客26人依社會秩序維護法裁處罰緩。