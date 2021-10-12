快訊／1000元「i原券」首波幸運兒出爐　身分證末2碼64、85

▲i原券。（圖／翻攝五倍券官網）

記者蘇晏男／台北報導

行政院推出五倍券振興疫後經濟，8個部會也各自推出加碼券，其中今（12日）下午3時半抽出由原委會推出的總數10萬份、價值1000元的「i原券」抽籤，首波幸運兒為身分證末2碼為64、85，共計2萬4364人中獎。

根據原民會規劃，i原券使用時間分為兩種，1.若五倍券綁定台灣Pay金融卡帳戶者，消費者使用期間是2021年11月5日至2022年4月30日止；2.若五倍券未綁定台灣Pay者，須先綁定台灣Pay金融卡帳戶，並於2021/11/6至2021/11/20期間至五倍券官網完成補登程序，才可以開始消費，消費者使用期間為2021年12月1日至2022年4月30日止。

各部會加碼券從10月12日起至11月5日，共四週進行抽籤，每人、每週最多中籤1次，一共抽4週，因此每人最多可以抽到4種券。除「i原券」12日抽籤外，交通部加碼推出的240萬1000元「國旅券」，則在上午抽出首波60萬份。

在國旅券方面，交通部今先抽出五組身分證末兩碼，分別為21、32、98、67、97者，由於五組中獎人數不足60萬，因此再加抽一組，但考量名額剩餘不多，因此改為「抽三碼」數字而抽出「410」，共計60萬3394位幸運兒獲獎。

至於其他加碼券抽獎時程，《ETtoday新媒體》也整理相關資訊，可參考此篇新聞。