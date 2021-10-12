66歲女「驗孕兩條線」　醫照超音波大吃一驚：幸虧發現及時！

▲66歲女驗孕顯示兩條杠， 得知結果後崩潰。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸一66歲的黃姓阿嬤平時身體硬朗，喜歡和姐妹們旅行，前不久，她進行一年一度的體檢，與往年正常的檢查結果不同的是，今年被查出腫瘤標誌物明顯升高，更神奇的是，驗孕棒竟顯示出懷孕的「兩條線」。難道她懷孕了嗎？醫生檢查結果令人大吃一驚。

據《瀟湘晨報》報導，66歲的黃姓阿嬤是一位退休老人，喜歡鍛煉身體的她身體硬朗，常常和姐妹們遊山玩水，退休生活過得有滋有味。

前不久，黃姓阿嬤來到長沙市第三醫院健康管理中心進行一年一度的職工體檢。與往年基本正常的檢查結果不同的是，今年黃姓阿嬤的腫瘤標誌物檢測中的甲胎蛋白（AFP）明顯升高。

甲胎蛋白（AFP）是一項靈敏的腫瘤標誌物，其異常升高主要見於原發性肝癌，也可見於其他的一些生殖細胞腫瘤，比如絨毛膜癌等。

黃姓阿嬤AFP的顯著增高引起了醫學檢驗科醫師的注意，為了確認結果，檢驗醫師馬上查找了其他結果並向健康管理中心咨詢了情況。結果有些出乎意料，其他數據均未提示原發性肝癌和生殖細胞癌的可能。

這時，檢驗醫師想到另一種可能，女性正常妊娠過程中，AFP也會顯著增高，難道66歲的黃姓阿嬤懷孕了嗎？檢驗醫師使用人絨毛膜促性腺激素（HCG）試紙條（即俗稱的驗孕棒）對血液再次進行了確認。

神奇的一幕發生了，血液HCG顯著增高，試紙條上「鮮紅的兩條線」顯示懷孕了！小概率事件就這樣發生了嗎？謹慎的檢驗醫師再次確認了超音波，提示黃姓阿嬤為普通老年性子宮，沒有妊娠跡象。

分析再度陷入了僵局。這時，醫學檢驗科主任胡方興提出，可能是血液中的某種干擾物質引起二者的假性升高，俗稱假陽性。但究竟是什麼物質，既能引起AFP假陽性，又能引起HCG的假陽性？

黃姓阿嬤回憶，自己最近幾個月身體有些怪怪的，早上起床時總覺得身體僵硬，雙手腕關節、掌指關節也確實有些疼痛，她還以為這是因為最近出遊較多、勞累過度所致，因此並未引起重視。

通過系統檢查，醫生確定黃姓阿嬤患上了類風濕性關節炎。醫生表示，所幸發現及時，尚處於疾病的早期，只要積極的規範治療，很快能夠緩解疼痛，減輕症狀。

胡方興提醒，患者在體檢或檢查過程中，如果發現某項檢驗結果異常，不必過於恐慌，應配合醫生進行病史調查，醫生會根據患者的具體情況，結合其他檢查結果後再行診斷。