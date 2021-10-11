33歲榮升最年輕阿嬤！抱親孫被誤認　她超驕傲：別人以為我才是媽

'I'm 33 and the UK's youngest gran... everyone thinks I'm the baby's mum' https://t.co/4HgN9vvZ6d — The Sun (@TheSun) October 9, 2021

記者張方瑀／綜合報導

現年33歲女子斯金娜（Gemma Skinner）的17歲大女兒在上個星期誕下一名女嬰，讓她成為英國最年輕的阿嬤。斯金娜笑說，她很習慣被誤認為是女嬰的媽媽，因為她自己最小的女兒也才4歲，「我想我50多歲的媽媽還沒做好當曾祖母的心理準備。」

根據《鏡報》報導，斯金娜在16歲時生下大女兒梅奇（Maizie），沒想到梅奇也跟著她的腳步在17歲時生下了女兒菈羅莎（Larosa）。斯金娜說，她一開始不喜歡被稱作阿嬤，但後來她慢慢習慣後，就愛上了這個稱呼，「我抱著孩子出門，就有人問是不是我的孩子，不停有人問說她是不是梅奇的妹妹，我也只能拼命解釋。」

事實上，斯金娜還有另外兩名女兒，分別是10歲格蕾斯（Gracie）的和年僅4歲的貝拉（Bella），這兩個孩子對於成為「小阿姨」感到非常興奮。斯金娜提到，她剛得知大女兒懷孕的時候，覺得非常地擔心，因為她還記得在這麼小年紀時就成為母親有多困難。

她說，「我的第一反應是擔心，因為當我發現自己這麼年輕就懷孕時，對我來說並不容易，但我不會為這個世界改變任何事情，我愛我們的小家庭，梅奇很自然地成為一個母親，我替她感到驕傲。」不過，斯金娜也說，「我想我50多歲的媽媽還沒做好當曾祖母的心理準備。」

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