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情色教主成小三生1女！正宮「一身黑」潰堤開庭　求償金額曝光

▲▼林咚咚。（圖／記者黃宥寧攝）

▲情色教主雪碧被爆與所屬女團老闆郭柏均未婚生子，成小三介入藝人林咚咚家庭，林咚咚今全身黑開庭。（圖／記者黃宥寧攝）

記者黃宥寧／台北報導

「情色教主」雪碧前年被爆介入和已婚老闆郭柏均同居生女，讓正宮林咚咚氣得雪碧提告侵害配偶權，也對丈夫郭柏均舉行記者會，自嘲是「台灣第一渣男」外，暗喻和林咚咚所生的第3個孩子「不是親生」，涉嫌妨害名譽。今（8日）首次開庭，林咚咚全身黑穿搭赴法院，對雪碧、郭柏均求償金額曝光。

周刊媒體2019年12月25日報導「小三霸凌正宮情色教主雪碧搶人老公偷生」、「果然本刊接到十分可信的爆料來源，雪碧孩子的『精主』，是她所屬女團『JUCCY』的幕後老闆、有三個小孩的人夫郭柏均」、「本月十九日晚間，郭柏均也搭車進入月子中心，而且到隔天都未見他離開，種種跡象，都驗證兩人關係匪淺」、「郭柏均從此離家出走，和雪碧同居在內湖港墘路豪宅」。

▲雪碧捲入當小三且未婚生女的風波。（圖／翻攝自Instagram／sprite0719ss）

▲雪碧捲入當小三且未婚生女，讓正宮林咚咚提出告訴。（圖／翻攝自Instagram／sprite0719ss）

林咚咚委任律師朱容辰主張2大點侵權行為，1、雪碧在2019年11月30日產下一女，與已婚郭柏均逾越男女正常交往之情仍持續到2020年3月、4月，依戶籍登記資料所登記母親欄位為方祺媛（雪碧）2、針對郭柏均去年2月8日開記者會澄清自己與雪碧關係，甚至自嘲「台灣第一渣男」，暗示記者妻子林咚咚2019年產下第3子不是他的種，針對2點主張，對雪碧及郭柏均共求償80萬；至於郭影射林咚咚所生的小孩不是他親生，涉嫌妨害名譽求償20萬。

不僅如此律師當庭提出「壹壹產後護理之家」曾對郭柏均提出告訴，指控郭柏均「安排其妻方祺媛入住壹壹產後護理之家作月子，共消費新台幣16萬9188元」，卻沒有繳清就落跑，涉犯《刑法》詐欺罪，後因郭柏均委託他人繳清，告訴人表明撤回告訴，也因為這份處分書，更確定2人真正關係。

▼林咚咚、郭柏均。（圖／記者李毓康、蕭雅玲攝）

▲▼林咚咚、郭柏均。（圖／記者李毓康、蕭雅玲攝）

庭後，林咚咚接受記者訪問，看似堅強的她，提起被介入婚姻這件事情，淚水忍不住潰堤，她語帶哽咽表示「我本來想讓事情過了就過了」，豈料雪碧上節目時，當記者問她是『要不要與林咚咚同台』遭雪碧當場回「我怕她潑我硫酸」對此才決定提告。

被外遇獨自照料3個小孩的林咚咚，也坦言不想讓孩子跟父親關係不好，仍希望孩子有父愛，對此並不會阻止小孩跟爸爸接觸，當記者提問什麼時候會想離婚？她則委婉帶過「現在離婚很不容易，可能再過一陣子吧」語帶保留的她，似乎希望能為了孩子好，依稀對婚姻仍保有一絲期待。


 

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