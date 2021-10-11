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人妻打完1劑AZ「第2劑想等BNT」　鄉民3點狂勸退：再等只剩高端

▲▼台北市花博疫苗接種站,花博爭豔館,施打疫苗,COVID-19疫苗,新冠肺炎,武漢肺炎,接種疫苗,副作用,不良反應,群體免疫,法定傳染病,醫護人員,防護衣,AZ疫苗,接種率,防疫,疫情,緩打潮,花博接種站。（圖／記者李毓康攝）

▲原PO猶豫該不該接種AZ第2劑。（圖／記者李毓康攝）

記者施怡妏／綜合報導

指揮中心發言人莊人祥今（11日）宣佈，第12輪疫苗規畫將會有莫德納、AZ及BNT，預約規劃在10月18至20日，施打時程則在10月22日至31日，開放年齡層則是23-44歲間，令不少還沒施打第1劑的網友感動，不過，一名已接種AZ第1劑的網友表示，「第2劑該打AZ還是等BNT？」貼文一出引起熱議。

原PO在PTT發文，要準備去接種AZ第2劑，但最近BNT疫苗接連到貨，且預約施打BNT的年齡層不斷往下開放，因此心生期待，也許有機會可以打到BNT，「在想要不要去打AZ第2劑，如果不打可能等到 BNT嗎？要來賭一把嗎？」

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貼文曝光後，許多網友建議，輪到你打就快去打，不要挑疫苗，「再等只剩高端」、「AZ一票，現在你沒事混打幹嘛」、「當然是選AZ」、「保護自己打AZ就可以」、「兩劑都AZ沒差吧，不會比較弱」、「我AZ兩劑，反正會中就是會中」、「等BNT仔都打完第2劑，有剩的才輪得到喔」。

▲▼ 。（圖／翻攝自PTT）

▲網友認為，第2劑一樣打AZ就好。（圖／翻攝自PTT）

也有網友指出，台灣現在還沒開放AZ+BNT混打，即便貨量足夠也輪不到混打，「你確定等得到開放全面混打嗎」、「疫苗不夠才有混打的機會，現在不可能」、「沒開放一般民眾混打」、「混打不用想了啦，疫苗不夠才搞混打」、「國外也不一定承認混打」、「等混打只是增加自己危險性，沒必要」、「」。

還有網友分享AZ+BNT混打的副作用，「YT有人分享，AZ+BNY施打經驗，第2次打BNT時還是會發燒兩天，等於痛苦兩次 ，你可以接受再等吧，要是我會AZ兩劑， 不想這麼痛苦，除非你是老人免疫反應弱」、「中和抗體提高，但是副作用也會提高」、「我本來也想AZ+BNT，但想到要燒兩次就懶了」。

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