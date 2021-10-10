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「頭城－坪林」時速僅35公里　明北返車潮湧現！國五恐塞12小時

▲▼連假最後一天爆北上車潮，預估國道五號將自中午塞到晚間才紓解。（示意圖／記者游芳男翻攝，下同）

▲高公局預測，明天國道五號上午8時就會陸續湧現車潮，預計要塞到晚間才會逐漸紓解。（圖／記者游芳男翻攝）

記者許維寧／台北報導

今天（10/10）為國慶連續假期第二天，根據高速公路1968資訊指出，截至下午17時許，國道壅塞路段多在北部。國道五號南北向頭城至坪林路段時速僅有35公里，國一南向五堵至汐止時速僅25公里。國三北向龍潭至大溪同樣壅塞，時速僅34公里；國一北向竹北至湖口同樣車流較多，時速32公里。

高速公路局國道路況預報達人陳恩柔表示，明天適逢收假日，車流預計將以北向為主，國一新竹至湖口、國三關西至大溪，預計下午2時至晚間8時車多壅塞；國五北向宜蘭到坪林則預計上午8時起就會有車流湧現，預計將壅塞至晚間8時後，車潮才會紓解。

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至於中部國道，陳恩柔說，如國一北向西螺是埔鹽系統、南屯至后里、大山至香山；國三北向竹山到中興、草屯至霧峰，上述北上路段，預計明天下午2時起至傍晚6時均車多壅塞。另外，國六西向舊正至霧峰預計也會有一波從風景區出來的車潮，明天下午2時至傍晚6時，同樣車多壅塞。

至於南部國道，陳恩柔說，南部需留意國道十號西向仁武至左營路段，下午4時至晚間8時間車流量較大。

高公局也提醒用路人，明日國道相關疏導措施包括6-12時國道5號南港系統南向入口高乘載管制、14-21時國道5號蘇澳、羅東、宜蘭及頭城北向入口高乘載管制、0-12時封閉國5石碇、坪林南向入口、0-24時封閉國1埔鹽系統雙向入口及國3西濱北向入口，7-19時封閉國1虎尾北向入口、單一費率、國3新竹系統至燕巢系統採單一費率再8折收費、0-5時暫停收費、開放路肩、匝道儀控等。

高公局呼籲，民眾出門務必養足精神，避免疲勞駕駛，同時事先蒐集各項疏導措施資訊，妥為安排行程，出門前再利用高速公路1968App掌握即時路況，行車注意車前狀況並保持安全距離。

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