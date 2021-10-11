收假日國五湧車潮！北向頭城－坪林「時速37公里」　國道壅塞時段一次看

▲收假日國五北向上午已湧現車潮。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者許維寧／台北報導

今天（10/11）為國慶連續假期收假日，根據高速公路1968資訊指出，今天北返車潮開始湧現，國道五號北向頭城至坪林交控上午已湧現車潮，上午10時許，時速僅有37公里。國道全線則大致順暢。

高速公路局國道路況預報達人溫盛智表示，今天上午國道全線路況正常，今天適逢收假日，車流預計全天以北向為主，國一北向新竹至湖口、國三關西至大溪，預計下午3時至晚間7時車多壅塞；國五北向宜蘭到坪林則預計上午10時起就會有車流湧現，預計將壅塞至晚間8時後，車潮才會紓解。

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中部國道同樣以北向車潮為主，溫盛智說，國一北向西螺至埔鹽系統、南屯至后里下午3時到晚間7時較易車多壅塞；國三北向竹山到中興、草屯至霧峰、大山至香山預計下午4時起至傍晚6時均車多壅塞。另外，國六西向舊正至霧峰預計也會有一波從風景區出來的車潮，下午3時至傍晚6時同樣車多壅塞。

至於南部國道，溫盛智說，南部需留意國道十號西向仁武至左營路段，下午5至6時間車流量較大。高公局建議南向用路人儘量於下午出發、北向用路人儘量於上午出發。

高公局也提醒用路人，明日國道相關疏導措施包括6-12時國道5號南港系統南向入口高乘載管制、14-21時國道5號蘇澳、羅東、宜蘭及頭城北向入口高乘載管制、0-12時封閉國5石碇、坪林南向入口、0-24時封閉國1埔鹽系統雙向入口及國3西濱北向入口，7-19時封閉國1虎尾北向入口、單一費率、國3新竹系統至燕巢系統採單一費率再8折收費、0-5時暫停收費、開放路肩、匝道儀控等。