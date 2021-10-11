收假日北向車潮湧現　國道9大易壅塞路段一次看

▲高公局建議，南向用路人儘量於下午時段出發、北向用路人儘量於上午時段出發。（圖／記者游芳男翻攝）

記者許維寧／台北報導

今天（10/11）為國慶連續假期最後一天，交通部高速公路局表示，預估今天車潮以北向返鄉為主，預估國道交通量為112百萬車公里，為平日年平均88百萬車公里的1.3倍，其中北向交通量預估可達62百萬車公里，為平日年平均的1.4倍。

高公局預判明日重點壅塞路段，將出現在國1北向西螺-埔鹽系統、南屯-后里、新竹系統-湖口；國3北向竹山-中興、草屯-霧峰、大山-香山、關西-大溪；國5北向宜蘭-坪林及國6西向舊正-霧峰系統等路段。

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高公局建議，南向用路人儘量於下午時段出發、北向用路人儘量於上午時段出發，節省行車時間。

高公局也提醒今日國道相關疏導措施包括。14至21時國5蘇澳至頭城北向高乘載管制、0至24時封閉國1埔鹽系統、國3西濱北向入口、7至19時封閉國1虎尾北向入口、單一費率、國3新竹系統至燕巢系統雙向採單一費率再8折收費、0至5時暫停收費、開放路肩、匝道儀控。

高公局呼籲民眾出門務必養足精神，避免疲勞駕駛，同時事先蒐集各項疏導措施資訊，妥為安排行程，出門前再利用高速公路1968App掌握即時路況，行車注意車前狀況並保持安全距離。高公局祝大家假期愉快、行車平安。