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港媒：前特首董建華因心臟問題住院　今年罕見缺席十一升旗

香港前特首董建華（圖／視覺中國CFP）

▲香港前特首董建華（圖／CFP）

文／香港01

據了解，現年84歲的全國政協副主席、前特首董建華因心臟問題，正留醫瑪麗醫院。

董建華透過發言人回應指：「董建華先生上月於瑪麗醫院進行了手術，手術順利完成，正在康復休養。由於手術後需定期作檢查，因此董先生現在醫院覆檢。董先生感謝各位傳媒朋友關心。」

董建華於1997年至2005年間擔任特首，是特區成立後首任行政長官，其於2005年3月以健康理由辭任特首。

▼董建華今年罕見未參加十一升旗儀式。（圖／達志／美聯社）

▲▼香港前特首董建華。（圖／達志／美聯社）

董建華今月1日罕有缺席十一升旗儀式及酒會。董建華當時透過發言人回應指，董身體不適，現正在家休養，故沒有出席慶祝活動。董建華透過發言人祝願國家和香港繼續繁榮穩定，一國兩制行穩致遠，市民萬事順利。

今年3月，全國人大會議開幕，會議結束後，眾人陸續離場，期間董建華意外跌倒，需要由數人攙扶才能站起，事後特首林鄭月娥、前特首梁振英也有上前慰問，董建華其後慢慢步出會場，料無大礙。董建華事後回覆傳媒查詢時，表示感謝大家關心，又說：「我沒事」，指自己離席時忙於與人打招呼，忘記留意腳下情況，不小心絆了一下，指自己一切安好，請大家放心。

▼董建華今年3月參加兩會時突然跌倒。（圖／達志／美聯社）

▲▼香港前特首董建華。（圖／達志／美聯社）

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