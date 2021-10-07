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香港證監會：正研究股票「人民幣計價」可行性

▲▼港股,恆生指數。（圖／路透社）

▲香港證監會正研究股票「人民幣計價」可行性。（圖／路透社）

記者蔡紹堅／綜合報導

香港特首林鄭月娥在6日發表的施政報告中提出，將進一步擴大跨境人民幣資金雙向流通管道，容許「港股通」南向交易的股票以人民幣計價。香港證監會也於同日表示，將全力支持施政報告中為提升香港國際金融中心地位而提出的措施，就推動在香港買賣人民幣有價證券進行可行性研究。

林鄭月娥指出，將進一步將進一步擴大跨境人民幣資金雙向流通管道、離岸人民幣產品和工具發展，包括研究提升發行及交易人民幣證券需求、容許「港股通」南向交易的股票以人民幣計價等具體措施。

▼香港特首林鄭月娥。

▲▼香港特首林鄭月娥。（圖／路透社）

香港證監會提到，歡迎並全力支持施政報告中，為提升香港國際金融中心地位而提出的措施。

香港證監會主席雷添良說，政府就拓展香港離岸人民幣業務和市場互聯互通安排提出多項計劃，並制訂連串措施以將香港發展成為綠色金融中心，「這些舉措將進一步鞏固香港在連結國際投資者與內地市場方面的獨特角色。」

雷添良指出，為加強香港作為主要離岸人民幣中心的角色，證監會正成立工作小組 ，成員包括香港金融管理局及香港聯合交易所有限公司（聯交所），就推動在香港買賣人民幣計價證券方面進行可行性研究，「我們亦會與內地有關部門共同探討將人民幣櫃台納入股票市場交易互聯互通機制下的港股通之內。」

雷添良還說，期待與聯交所合作，以進一步改善香港的上市機制，其中包括為香港制訂合適的特殊目的收購公司框架，以及與政府和其他監管機構協力鞏固香港作為區內綠色和可持續金融樞紐的地位。

▲港股16日開盤仍受全球市場影響，大跌715點。（圖／路透）

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