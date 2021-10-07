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香港中文大學學生會宣布解散　51年歷史劃下句點「校內民主牆被封」

▲香港中文學學生會宣布解散。（圖／翻攝香港中文大學學生會臉書專頁）

▲香港中文學學生會宣布解散。（圖／翻攝香港中文大學學生會臉書專頁）

記者魏有德／綜合報導

香港中文大學學生會今（7）日在臉書（facebook）專頁上公布解散聲明。聲明指出，我們於二零二一年九月十日召開學生會聯席會議，接納學生會代表會全體代表請辭及解散中大學生會之議案。自此，歷五十一屆，堅持由民主程序產生的中大學生會，成為歷史，「無可奈何花落去，似曾相識燕歸來；中大學生會雖已解散，但中大人仍在，諸君珍重，有緣再會。」

▲港中大校內「民主牆」被封，由保全及工作人員值守。（圖／翻攝香港中大學生報臉書專頁）

▲港中大校內「民主牆」被封，由保全及工作人員值守。（圖／翻攝香港中大學生報臉書專頁）

聲明指出，半世紀以來，香港中文大學學生會與全體師生風雨同行，共同成長。作為校園內唯一獲全體同學民意授權之代表機構，學生會於一九七一年由新亞、崇基、聯合三所書院之學生代表共同創立。多年來，學生會堅持民主自治、員生共治與書院聯邦之精神，為同學、為大眾謀福祉。

聲明強調，作為中文大學一員，我們與校方關係雖時有張馳，仍有溝通之道。即使在風雨飄搖的日子，校方依然承認學生會在校內合法地位。然而，自今年二月以來，校方宣佈停止代收學生會會費，並要求我們向政府獨立註冊，自行承擔法律責任。對此，學生會曾徵詢專業法律意見，大律師建議學生會「不需要」獨立註冊。若順應法律意見，學生會五十年之歷史恐終於此朝；否之，我們則難以自處的兩難。

據了解，在港中大學生會宣布解散同日，位於校園內文化廣場的民主牆也已圍封，校方表示要進行維護管理，目前由保全人員及校方工作人員輪班值守。

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