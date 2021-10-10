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台中高鐵周邊奇觀！2機車橫停馬路上　公車一旁冒險鑽縫

▲▼馬路被機車擋住，公車只能冒險鑽縫。（圖／《東森新聞》）

▲馬路被機車擋住，公車只能冒險鑽縫。（圖／《東森新聞》）

記者柯振中／綜合報導

正值國慶連假，不少民眾搭高鐵返鄉，高鐵站周邊因此衍生交通亂象。有輛公車經過台中高鐵站，準備左轉時，卻因為馬路上橫停了2輛機車，只能從旁慢慢鑽過。警方到場研判，可能是有停車糾紛，或是惡作劇，機車才被移到路上，詳情會循線調查。

根據《東森新聞》報導，台中高鐵站周邊設有機車停車位，平時有許多民眾會選擇，先騎乘機車到高鐵站，再停車搭乘高鐵。

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不過，平時的機車格已經塞得滿滿滿，碰上連假期間，更是一位難求，許多民眾發現人行道上的停車格被停滿，開始到陸橋邊找位置，只要看到就塞。

▼每當碰上假期，高鐵站就會湧入許多人潮。（示意圖／記者李毓康攝）

▲▼罷韓投票倒數最後一天,又適逢週末,開往左營的班次從早上開始搭乘人潮都十分踴躍,高鐵,台灣高鐵,旅客,乘客,車站,返鄉,旅遊,遊客,交通,口罩,大眾運輸,高鐵月台,連假,防疫,雙鐵。（圖／記者李毓康攝）

由於機車塞得太多，有輛公車在附近準備左轉，竟然有2輛機車直接放在大馬路上，佔走了大半的通行空間，導致公車只能冒險從旁邊鑽過，畫面讓人看傻眼。民眾看畫面，認為可能是機車遭到移車、惡作劇，本來是並排停在一起，後來才被挪到外面去。

員警接獲報案，也前往現場排除，所幸沒有發生事故，也依照違規情事開罰，研判可能是有停車糾紛，或惡作劇，車輛才會被移到路上，後續將循線調查，是否有涉及公共危險，還待釐清。

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