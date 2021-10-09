圓規颱風不直撲「影響更大」！豪雨強襲連假這天　估國慶晚發海警

▲颱風圓規國慶夜逼近台灣，下周一影響最大。（圖／氣象局，下同）

記者閔文昱／綜合報導

輕度颱風「圓規」持續往西前進，將穿越巴士海峽後往南海一帶接近，預計明（10日）晚間發布海上警報，下周一、二對台灣影響最劇烈。颱風論壇指出，圓規內部持續低壓混戰中，但無論整合結果如何，強度已不是重點，重點在於「圓規颱風超大的環流範圍」以及「內弱外強的季風低壓特徵」，直言「颱風不直撲，影響反而更大」。

臉書專頁台灣颱風論壇｜天氣特急表示，上述2大重點直接導致暴風圈預測即使不會登陸台灣，但颱風最強的部份，卻會侵襲台灣。粉專引述最新的歐美模式預報指出，雖然在最接近台灣的確切時點上有差異，但大致都落在「週一晚間到週二早上11點至12點」，提醒，「由於是收假日，對大家行程多少有衝擊，預做點心理準備會比較好。」

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中央氣象局指出，下週一、下週二（11日、12日）「圓規」颱風外圍環流接近並配合北方高壓東移南下，台灣附近東北風將明顯增強，水氣增多，各地降雨機率增加，北部及東半部地區有陣雨，並有大雨、豪雨或局部豪雨以上等級降雨發生的機率，中南部地區也有局部短暫陣雨；基隆北海岸、西南部、東半部（含綠島、蘭嶼）及恆春半島沿海易有長浪發生，海邊活動請注意安全。

另外，中央氣象局透露，第17號輕度颱風「獅子山」持續朝海南島及中南半島前進，對台灣沒有直接影響。

颱風論壇提醒，台灣海峽上、西部沿海，氣流受狹管效應加成，風力預測也強勁，目前陣風預測更上看9至12級，「提醒大家要小心。」另外，這次颱風對西南部平地影響較小，預計在週三（13日）就會快速遠離，不會久待。

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